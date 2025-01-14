2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元　申請方式曝

▲民眾今年度出國期間，只要透過外交部領事事務局LINE進行登錄，最高可抽5000元的購物金。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

出國花幾分鐘登錄，就能享有保障又可抽大獎！外交部「出國登錄」活動只要登錄就享有抽獎機會，最高可得5,000元福利即享券，在多間百貨、超市、便利商店都能消費。

外交部領事事務局表示，無論是個人自由行、打工度假或是團體旅遊，只要有出國計畫，都可以在出發前或旅途中，透過領務局LINE官方帳號登錄個人旅遊資訊。登錄內容包含聯絡方式、旅遊行程、住宿地點等，以便領事局在發生天災、動亂、急難事件時，能第一時間掌握您的狀況，並透過各駐外館處提供必要的協助。

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▲完成「出國登錄」，即可獲得當月抽獎資格。（圖／翻攝自外交部領事事務局）

領事局為鼓勵民眾進行登錄，今年凡是持我國護照出國的民眾，只要在出發前或旅途中登錄領事局，即可獲得當月抽獎資格，獎項包括5,000元福利券、5,000元福利即享券、2,000元福利即享券、1,000元福利即享券與盥洗包、行李吊牌等實用好物，每人每年限領一次。

領事局指出，幸運獲得福利即享券的民眾，可於遠東百貨、遠東SOGO百貨、統一時代百貨台北店、台北101、遠東巨城購物中心、家樂福、大潤發、屈臣氏、王品集團、統一超商等各大通路消費。開獎後，將主動聯繫得獎人，因此請務必填寫姓名、身份證字號、電子機票、入境外國章戳等個人資料，經核對無誤後即可領取。



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