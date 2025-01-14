嘉義興華中學攜手西東京調理師專校　交流日台廚藝

▲▼ 嘉義市興華中學餐旅群聯手日本名廚，共同打造廚藝交流新風尚。（圖／興華中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進國際餐旅文化交流，嘉義市私立興華中學餐旅群於今日舉辦一場別開生面的日台廚藝交流活動，由西東京調理師專門學校的校長兼美食設計師住川啟子女士蒞臨指導，為興華學生帶來難得的專業教學體驗。並由國際部劉玉璽主任擔任課程同步翻譯講師。

▲ 嘉義市興華中學西東京調理師專門學校的校長兼美食設計師住川啟子女士(圖右2)。（圖／興華中學提供）

西東京調理師專門學校為培養專業廚師的搖籃，西東京調理師專門學校創立於昭和42年（1967年），至今已有59年歷史。學校致力於培育具備專業技術與文化素養的廚藝人才，課程內容涵蓋職人專業技能及高中正規教育。此外，該校還具備國家考試試場資格，畢業生均可取得日本國家認證的廚師資格。

▲ 住川啟子女士指導台灣學生。（圖／興華中學提供）

本活動促進興華餐旅群學生台日廚藝與文化融合，住川校長不僅分享製作壽司的技巧，還深入闡述了日本飲食文化中「細緻與用心」的核心價值，讓學生在提升技術的同時，深刻體會到職人精神的魅力。

此外，為表現台灣的款待文化，興華中學特別安排迎賓環節，由茶藝老師黃玉娟及實習處林絜涵主任為來賓介紹台灣茶文化，並呈現來自阿里山的多種特色茶品，展現台灣飲食文化的熱情與魅力。

▲嘉義市興華中學董事長王崇旭(圖左2)親自接待。（圖／興華中學提供）

活動由興華董事長王崇旭接待，未來將持續連結日本師資及課程並逐步引入興華。

郭彥麟校長表示，此次日台廚藝交流不僅是一次技術與文化的深度合作，也是學生學習成長的重要一環。透過國際專業人士的指導，學生們不僅增進了對日本料理的理解，更激發了對未來餐飲職涯的熱忱與目標。郭校長也期盼，未來能有更多廚藝交流機會，深化兩地的文化連結與專業合作。

本次活動圓滿成功，不僅促進了台日兩地餐旅文化的交流，更深化了學生對國際餐飲趨勢的認識。嘉義市私立興華中學餐旅群將持續推動此類國際合作，為學生提供更多元的學習機會，致力於培養具有國際競爭力的餐旅專業人才。