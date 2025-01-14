　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聽見台灣之美音樂會1／19登場　竹排笛藝術家唐子騏擔綱演出

▲竹山鎮出身的竹排笛藝術家唐子騏將於員林演藝廳公演。（圖／彰化縣百果山國際獅子會提供，下同）

▲竹山鎮出身的竹排笛藝術家唐子騏將於員林演藝廳公演。（圖／彰化縣百果山國際獅子會提供，下同）

記者高堂堯／彰化報導

彰化縣百果山國際獅子會秉持服務社會、回饋社會的理念，將於19日舉辦「台灣情‧台灣心‧美感教育與人生-聽見台灣之美音樂會」，邀請竹排笛藝術家唐子騏蒞臨演出，希望聽眾藉由聆賞「台灣之美」主題樂曲，讓社會更和諧美好、形塑幸福家園。

彰化縣百果山國際獅子會指出，唐子騏來自於南投縣竹山鎮，擁有暨南國際大學教育學博士學位，不僅是一位藝術家，也是一位教育家，透過演出、教學與觀光推廣等方式傳遞竹文化，並致力於推廣美感教育、受到各界矚目。

▲竹山鎮出身的竹排笛藝術家唐子騏將於員林演藝廳公演。（圖／彰化縣百果山國際獅子會提供）

唐子騏近年以「聽見台灣之美」為主題創作竹排笛原創曲，將台灣的玉山、日月潭、合歡山、阿里山、台北101等知名美景化為美麗樂音，將台灣之美傳遞全世界，曾獲交通部觀光局邀請代表台灣前往亞洲最大旅展（2016上海CITM）代言台灣觀光演出、外交部總統府國宴演出2次，與招待外賓演出多次，並曾獲頒「2009 SUPER教師獎」與「2017台灣文化獎」。

▲竹山鎮出身的竹排笛藝術家唐子騏將於員林演藝廳公演。（圖／彰化縣百果山國際獅子會提供）

彰化縣百果山國際獅子會，唐子騏期許能巡迴世界演奏台灣音樂、傳遞台灣之美，音樂會當日也將分享多年推廣「美感教育」的心路歷程，以及台灣代表性曲目與「聽見台灣之美」創作曲，歡迎民眾蒞臨。

【音樂會資訊】
主講：唐子騏 博士
時間：114/01/19（日) 14:00
地點：員林演藝廳
現場索票 對號入座（13：20開放入場）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
推車運屍畫面曝光！　綁女信徒徒步送回精舍
開業34年　知名老牌旅行社宣布熄燈
快訊／3歲童困火場全身染焦油！母悲盼奇蹟救不回
作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人　現場畫面曝光
獨／跟李威交情像兄妹　李妍瑾透露他真實情況
陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月：以結婚為前提
快訊／正式發布　林秉文通緝照曝光
國泰投信經理人操盤跟單遭金管會解職　公司挨罰120萬限制業務
快訊／震撼彈！台中「心之芳庭」宣布熄燈
82萬人冷靜！00940再配0.03元　年化配息率逼近4%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

增加繩索救援技能　基隆特搜隊赴桃園集訓...提升應變能力

新北瑞芳警分局迎鼻頭國小師生　體驗警察日常與學習安全知識

男自幼打工補貼家用...母癌逝籌不出喪葬費　枋寮警伸援手

登山迷途莫驚慌！　台南市特搜隊強化山域訓練保民安康

「千人拔蘿蔔」　關山鎮長力邀鄉鎮市長同學踩線分享

赴市場發送蛇年紅包　謝國樑：爭取輝達落腳基隆

AI變臉假名人真詐騙　布袋警局長分享破解技巧

基隆看守所春節電話懇親　收容人感受親情傳遞溫暖

發錢囉！澎湖縣發放春節敬老平安禮金5千元　陳光復向長者祝福

聽見台灣之美音樂會1／19登場　竹排笛藝術家唐子騏擔綱演出

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

增加繩索救援技能　基隆特搜隊赴桃園集訓...提升應變能力

新北瑞芳警分局迎鼻頭國小師生　體驗警察日常與學習安全知識

男自幼打工補貼家用...母癌逝籌不出喪葬費　枋寮警伸援手

登山迷途莫驚慌！　台南市特搜隊強化山域訓練保民安康

「千人拔蘿蔔」　關山鎮長力邀鄉鎮市長同學踩線分享

赴市場發送蛇年紅包　謝國樑：爭取輝達落腳基隆

AI變臉假名人真詐騙　布袋警局長分享破解技巧

基隆看守所春節電話懇親　收容人感受親情傳遞溫暖

發錢囉！澎湖縣發放春節敬老平安禮金5千元　陳光復向長者祝福

聽見台灣之美音樂會1／19登場　竹排笛藝術家唐子騏擔綱演出

2警圍在超市冷藏櫃前　突然從裡面「拖出一活郊狼」驚人畫面曝

詹皓晴鏖戰3盤挺進澳網次輪　台灣2組女雙今日都晉級

蔡其昌周末赴澳職「台灣日」　國家隊公司化一步一步來

金馬影帝現身華山！陸導演耿軍「突拿周邊」諧音介紹：愛餅才會贏

影／大鵝露出「哀怨凝視」求生存　翻轉主人最後決定　

民眾黨砍文化部預算　綠委砲轟「介入媒體運作」：理由拙劣無比

上海陸客團來台沒下文　陳世凱：遞出橄欖枝「很大枝」盼對岸看到

畢書盡新年一口氣爆雙喜！　夢幻合作林宥嘉：畫面很美

小嫻嘴裂「別因受傷就停止微笑」　半年前摔倒爆血送醫

2025台股金蛇年　封關、休市及補班時間表一次看

北市27歲警員鳴笛值勤　路口遭轎車攔腰撞噴飛

地方熱門新聞

從事美髮業逾40年　林素勤完美呈現職人精神

員林市長游振雄驟逝　代理人1／15日佈達

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

童寒冷夜公園徘徊　屏東警助找到家人

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

企業捐贈南消救護車提升台南新營區救護能量

台南安平住宅電器火災１人嗆傷南消呼籲注意冬季電器使用安全

阿里山登紐約時報台灣唯一必訪景點

新北攜手企業推狗便袋箱　提升環境品質兼具環保

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

運動競化論特展1／17登場　十三行迎雙北世壯運暖身

更多熱門

關鍵字：

聽見台灣之美音樂會唐子騏竹排笛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

消失10年…李威捲「精舍殺人案」　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面