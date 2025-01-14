聽見台灣之美音樂會1／19登場　竹排笛藝術家唐子騏擔綱演出

▲竹山鎮出身的竹排笛藝術家唐子騏將於員林演藝廳公演。（圖／彰化縣百果山國際獅子會提供，下同）

記者高堂堯／彰化報導

彰化縣百果山國際獅子會秉持服務社會、回饋社會的理念，將於19日舉辦「台灣情‧台灣心‧美感教育與人生-聽見台灣之美音樂會」，邀請竹排笛藝術家唐子騏蒞臨演出，希望聽眾藉由聆賞「台灣之美」主題樂曲，讓社會更和諧美好、形塑幸福家園。

彰化縣百果山國際獅子會指出，唐子騏來自於南投縣竹山鎮，擁有暨南國際大學教育學博士學位，不僅是一位藝術家，也是一位教育家，透過演出、教學與觀光推廣等方式傳遞竹文化，並致力於推廣美感教育、受到各界矚目。

唐子騏近年以「聽見台灣之美」為主題創作竹排笛原創曲，將台灣的玉山、日月潭、合歡山、阿里山、台北101等知名美景化為美麗樂音，將台灣之美傳遞全世界，曾獲交通部觀光局邀請代表台灣前往亞洲最大旅展（2016上海CITM）代言台灣觀光演出、外交部總統府國宴演出2次，與招待外賓演出多次，並曾獲頒「2009 SUPER教師獎」與「2017台灣文化獎」。

彰化縣百果山國際獅子會，唐子騏期許能巡迴世界演奏台灣音樂、傳遞台灣之美，音樂會當日也將分享多年推廣「美感教育」的心路歷程，以及台灣代表性曲目與「聽見台灣之美」創作曲，歡迎民眾蒞臨。

【音樂會資訊】

主講：唐子騏 博士

時間：114/01/19（日) 14:00

地點：員林演藝廳

現場索票 對號入座（13：20開放入場）