日本進口嬰兒米餅「重金屬鎘超標」遭退運！好市多奇異果也出包

▲日本出口「嬰兒米餅」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今（14）日公布邊境查驗，兩款從日本進口龜田製菓的嬰兒米餅檢出「重金屬鎘」超標，共28.8公斤、720件遭退運銷毀，這也是近半年來首兩批嬰兒米餅不合格。此外，好市多從義大利進口的「ZESPRI」奇異果檢出農藥違規，總計1萬8698公斤退運銷毀。食藥署表示，針對進口業者的邊境查驗強度會拉高為加強抽批。

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有12件違規產品。其中2款違規是嬰兒米餅，為富山國際貿易股份有限公司從日本進口的龜田製菓嬰兒米餅，遭檢出重金屬鎘，濃度介於0.044至0.046ppm，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040ppm，超標需退運銷毀。

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食藥署副署長林金富指出，重金屬鎘對嬰幼兒傷害較嚴重，國際上訂定的規範也都較嚴格，通常這種重金屬檢出是因為稻子從土壤中吸收，為環境因素非蓄意添加，且該原料製成米餅恐有濃縮導致違規。而後續針對富山國際邊境報驗會從一般抽批拉高至加強抽批，抽批比例增至20~50%。

至於好市多股份有限公司從義大利輸入的ZESPRI「義大利陽光金圓頭奇異果」，被檢出殺蟲劑依芬寧0.07ppm違反規定，總計1萬8698公斤需要銷毀。林金富表示，依芬寧國內僅准用於梨、桃、米等作物，不包含奇異果，規範為不得檢出，這是業者近半年首次違規，邊境檢驗強度從一般抽批調整為加強抽批。