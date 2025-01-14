「小泳士的大勇氣」紀錄片曝光！30位小勇士創泳渡至基隆嶼壯舉

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2023至2024連續二個夏天，將近30位平均年齡不到10歲的小泳士們，以無比的勇氣和毅力完成了一項驚人的壯舉——從台灣本島成功泳渡至基隆嶼，創下史上最年輕挑戰者的新紀錄。其中參與這次挑戰的最年輕泳士，年僅7歲。這不僅是一場體能的挑戰，更是心靈的洗禮。

▲《小泳士的大勇氣》紀錄片，紀錄30位平均年齡不到10歲的小泳士們，從台灣本島成功泳渡至基隆嶼。

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紀錄片真實記錄了這段奇幻之旅。影片中，孩子們奮力划動雙臂，迎著未知的海浪，克服心中的恐懼，從懼怕到勇敢，完成了自我蛻變。大海的美麗與隱藏的危險，在這一刻展現無遺。

活動過程中面臨資金不足的挑戰，募資活動引發了社會熱議，甚至遭遇大量網路負面質疑最後全靠海泳社團義工們的全力支援而得以順利進行，義工們的無私付出和熱情不僅保證了活動的安全，也意外促成了史上最多義工投入的一場基隆嶼泳渡活動。

▲▼30位平均年齡不到10歲的小泳士們，從台灣本島成功泳渡至基隆嶼。

義務拍攝《小泳士的大勇氣》紀錄片的導演錢星瑋表示，他原本只是其中一位小泳士的家長，訓練中感受到計畫的嚴謹以及主辦人蔡松祐教練的熱情，在網路募資計畫受到排山倒海的質疑後，決定拿起攝影機幫這個計畫留下紀錄，希望藉這部紀錄片讓大家重新思考所謂的『海洋教育』是什麼，什麼又是『做勇敢的事』？『冒險』就等於『危險』？希望就此與大眾展開對話。

計畫發起人蔡松祐教練表示，目前台灣這樣年齡(7~11歲)的小朋友有能力泳渡基隆嶼的人數確實不多，他無意追求破紀錄的成就，他最終的目標是能推廣、提升台灣小朋友在開放水域游泳的能力，讓他們親海、懂海最重要的是在危急的時刻懂的自救、救人，讓台灣無愧於『海洋國家』的名號。

▲▼30位小泳士以無懼無畏的精神挑戰自我。

《小泳士的大勇氣》將觀眾帶入孩子們的心靈深處，見證他們如何以無懼無畏的精神挑戰自我，探索未知，並激發更多人對海洋文化的熱情與思考。這部紀錄片不僅是一段成長的故事，更是一股推動台灣海洋運動的強大力量，讓更多人認識並親近我們的大海。

《小泳士的大勇氣》即將於2月23日在新莊『國家電影中心』舉行首映分享會。接下來，計畫將透過募資、企業贊助以及與相關團體或基金會合作的方式，進行特映分享，與更多人分享這段動人的勇氣旅程。

▲義工一路跟隨護送小泳士。