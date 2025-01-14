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女友要分手！男大生離家失蹤...警即時尋回　父子相擁而泣

▲在警方積極協助下終於找到失蹤一整天的男大生。（圖／大園警分局提供、下同）

▲在警方積極協助下終於找到失蹤一整天的男大生。（圖／大園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名18歲李姓男大生，近日因與女友吵架論及分手心情不好，回家後又與家人發生爭吵，一氣之下獨自離家整天未歸，家人聯繫不上到處都找不到人報警求助。員警獲報後利用手機定位查出李男的大約位置，循線在一棟出租套房公寓內找到李男，李男與父母見面後相擁而泣，化解心結返家。

▲在警方積極協助下終於找到失蹤一整天的男大生。（圖／大園警分局提供、下同）

大園分局大園派出所於昨日22時許接獲李姓民眾報案，稱其兒子一早起床就不見蹤影，僅留下手機訊息表達負面情緒並說要離開家裡，家人們四處都找不到人，打電話也聯繫不上，擔心兒子會發生危險，請警方幫忙協尋。

▲父子相擁而泣，讓在場的員警也感到鼻酸。（圖／大園警分局提供）

▲父子相擁而泣，讓在場的員警也感到鼻酸。（圖／大園警分局提供）

員警獲報後利用手機定位查出李男的大概位置，隨即帶著李男父母前往搜尋，卻發現該處附近有多間出租套房公寓，尋人有如大海撈針，幸好遇上一位房東返家，想起他的房間有租給一名學生，與李男正好是同所學校，兩人可能互相認識，便帶著眾人前往查看。

員警與李男父母一出電梯沒多久，就在轉角樓梯口看見有人蜷縮著身體哭泣，李男父母上前確認是自己的寶貝兒子，隨即相擁而泣，感動的一幕讓在場的員警也感到鼻酸，李男與父母懇談後順利解開心結一同返家，家屬對於警方的積極熱心深表感謝。

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