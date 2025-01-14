戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降　醫震驚：數值正常了

▲不少人喜歡喝可樂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

想降血脂先從戒掉可樂及任何含糖飲料開始！整合醫學醫師姜冠宇分享，一名高血脂患者每餐都要喝可樂，結果才試了2個月不喝可樂，總膽固醇就下降36%，三酸甘油酯更大減67%，俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白（HDL-C）雖然仍低於建議標準，但還是有上升，「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL-C）降幅也很明顯，已達相對安全範圍。

姜冠宇昨（13日）在臉書粉專發文指出，上述病例是原本住院中肝功能有發現些微異常，出院後回診系列檢查發現高血脂，有開降血脂藥，但是服藥不規則，甚至自行停藥1個月，因為一個月後慢性籤方簽忘記拿藥。過程中只是嘗試飲食變清淡，還有從每餐一杯可樂，到完全不喝「可樂」，倒也沒養成什麼運動習慣。

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沒想到患者戒掉可樂前後2個月的血脂報告，總膽固醇（Cholesterol）從245下降到157 mg/dL，降幅約36%相當顯著，短期內就從偏高降到正常區間；三酸甘油酯（TG）從360降到參考範圍內的119 mg/dL，降幅達67%，這部分改善非常明顯，且降到參考範圍內，「三酸甘油酯通常對飲食改變、尤其是減少含糖飲料的攝取，相當敏感。」

姜冠宇解釋報告內容稱，「好膽固醇」高密度脂蛋白（HDL-C）方面，患者從33上升到36mg/dL，雖低於建議標準（>40 mg/dL），但略有增加，這部分仍需再加強生活方式才能更顯著提升；「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL-C）則從141下降到98 mg/dL（符合 <130 mg/dL）， 降幅也很明顯，已達相對安全範圍。

姜冠宇說明，在臨床上，當血脂數值在短期內「大幅」改變時，確實有時會懷疑檢驗或標本上可能出現失誤。不過若單看這個案例，數值整體趨勢具一致性：不僅是總膽固醇下降，三酸甘油酯和 LDL 也有大幅度降幅，而HDL稍微上升。若真的抽錯血，通常不一定會呈現如此「系統性」的變化，也可能只是一兩項不合理。

姜冠宇也指出，從「每餐都喝可樂」改為「完全不喝可樂」，等於大幅減少額外糖分與熱量的攝取。特別是三酸甘油酯（TG）常對精製糖與過量熱量攝取非常敏感，短期內就能顯示顯著改善，「其他生活型態的微調，只要有減少高油、高糖、高熱量的攝取，也能帶來幫助。若再加上定期運動或更多飲食控制，對三酸甘油酯、HDL 都可能有進一步好處。後續仍須建議定期回診追蹤，以確保血脂控制能長期穩定。」

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