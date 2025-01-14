大鵰變小雞！男染新冠「陰莖萎縮3.8cm」　醫：病毒攻擊GG不可逆

▲美國一名男子染上新冠後陰莖縮短了3.8公分左右。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名30多歲的男子聲稱，他在感染新冠後，勃起組織血管受損，導致陰莖變短，讓他的自信心大受打擊，性功能也受到巨大影響。專家解釋，新冠病毒可能引發廣泛的血管問題，進一步導致勃起功能障礙（ED），而ED持續時間過長確實可能引起陰莖萎縮。儘管男子被斷定損傷可能是永久性的，但醫生強調，適當的康復治療將有助於改善情況。

據《每日郵報》報導，這名男子透露，他在去年7月感染新冠病毒並出現嚴重症狀，雖然最後康復出院，但卻因為勃起組織血管受損患上ED。男子接受治療後，ED症狀有所緩解，不料陰莖長度竟縮短了1.5英寸（約3.8公分），從「高於平均水準」變成「明顯低於平均水準」，讓他深感自卑。醫生指出，這名男子患上的是新冠病毒所引起的血管損傷，並認為這可能是永久性的。

相關研究表明，陰莖縮短雖屬罕見症狀，但並非完全未知。倫敦大學學院（UCL）對3400名受試者進行的研究發現，200名長新冠患者中，有一部分人出現陰莖縮短的問題。同時，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）的研究指出，新冠病毒可能長期存在於陰莖組織中，並引發內皮細胞功能障礙，導致嚴重的ED，而專家也對此一現象提供了科學解釋。

紐約奧爾巴尼醫學院（Albany Medical College）泌尿科醫師韋利弗（Charles Welliver）指出，新冠病毒感染會引發血管問題，進而導致ED，而持續的ED可能導致陰莖萎縮。俄勒岡州泌尿科醫師溫特（Ashley Winter）也證實了這一點，並稱「新冠陰莖」（Covid d*ck）是真實現象，而新冠病毒所引發的ED確實會造成陰莖長度縮短。儘管部分血管損傷可能無法完全逆轉，但專家建議患者透過藥物、拉伸等方式進行康復治療，這些措施有助於恢復陰莖長度。