士林夜市「最肥包租公」起底！　蔣市府涉貪回應了

▲士林區農會改選在即，卻發現有死亡會員、不符合資格者等，仍列冊在選舉名單中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

儘管人頭會員爭議頻傳，台北市士林區農會近日仍張貼選舉公告，宣布2月進行理監事改選，兩波被認為有爭議的會員，至今未被踢出名冊，仍具有選舉權，等同宣告人頭會員檢舉案不影響其投票資格。

事實上，士林區農會擁有的資源相當龐大，以收租及放款為2大收入，尤其士林夜市周遭的土地所有權，多數歸士林農會所有，精華地段的租金可謂十分可觀；另外，依照2016年士林區農會信用部公開的資料顯示，至12月底，存款為16,950,765仟元，放款為11,350,221仟元。如今時隔8年多，恐怕身價已翻轉好幾倍，勢必成為有意參選理監事的各派人馬必爭之地。

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一名C姓農會代表表示，此次的改選弊端重重，選舉公告也十分異常，依其他地區做法與過往慣例，都會公布各組別應選出幾名代表，但這次士林區卻罕見僅公布應選41位代表，完全不透露各組應選人數，「背後操作的空間會很大，完全是黑箱！」

究竟農會會員的資格如何定義？根據農委會2015年解釋，有關《基層農會資格審查及認定辦法》第13條提及「農地為實際從事農業生產所不可或缺要件」，意即必須有實際從事農業耕作行為，否則就不符合條件。

據了解，部分反對人頭會員者，已集體向士林地方法院提出民事假處分，凍結人頭會員投票權，希望選舉能公平及公正，不該順應特定人拖延時間、藉此操弄選舉結果，或圖利特定不符合資格的會員，且已核發的補助恐怕也難以追回，此舉也變相影響農民權益，以及政府資源補助的認定或分配，盼法院能盡快裁定。

▲士林區農會過去舉辦不少農業特產活動，爆料人士透露，經常邀請北市府官員參加。

對於士林區農會人頭會員爭議，以及北市府官員恐捲入其中，台北市產業局長陳俊安表示，經政風處調查，提貨券是由台北市農會提供，與士林區農會無直接關聯；至農會會員資格疑義，產發局也函詢農業部有關會員資格一事，農業部回應由區農會理事會依法認定。不過，為求慎重，北市府已將該案移送檢調偵辦，並要求官員將未使用的提貨券全數繳回市農會，至於已用掉的部分，則以現金同額補交，並將購買的商品全數充公，後續農會改選事宜，將遵照農業部相關函示辦理，並且謹守公平、公正、公開之選務原則。

台北市士林區農會總幹事曾崇華表示，農會資格是依農業部相關辦法認定，且北市府也已備查，因此沒有人頭會員問題，是選舉將至爆料者的刻意抹黑。

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