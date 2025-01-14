蘋果遭求償603億！ App Store高額抽成被控排擠對手

▲蘋果面臨鉅額賠償。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple）今日在英國面臨一場訴訟，遭控濫用App Store主導地位排擠競爭對手，並向App Store內的應用程式收取高額抽成。原告求償金額達15億英鎊（約新台幣603億元）。

根據法新社報導，這起訴訟於2021年5月提出，指控蘋果在iPhone和iPad等iOS裝置上，透過禁止競爭者的App商店平台上架，違反歐洲及英國的競爭法規。訴狀指出，約2000萬名英國蘋果用戶因此多付費用，主要原因是蘋果對App Store內應用程式銷售抽取30%的佣金，被形容為「犧牲一般消費者利益以自肥」。

該訴訟由倫敦國王學院學者肯特（Rachael Kent）與律師事務所Hausfeld共同提出，並在倫敦競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）展開為期7週的審理。訴訟主旨在控訴蘋果利用其App Store的壟斷地位，迫使用戶僅能使用其系統，藉此壓制競爭並提高自身利潤。

肯特以約會平台Tinder為例，指出App Store的30%抽成，直接增加了用戶下載和程式內消費的成本，進一步影響消費者利益。

蘋果在回應法新社時引用2022年的聲明，強調85%的App Store應用程式可免費下載及使用。蘋果表示：「我們認為這起訴訟毫無法律依據，並樂於在法庭上討論我們對消費者的承諾，以及蘋果技術為英國創新經濟帶來的益處。」

蘋果同時堅稱，App Store的佣金收取與其他數位市場一致，為業界普遍採用的標準做法。