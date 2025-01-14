囂張女僑委！　謊話連篇「分化僑界」膨風身價被打臉

▲盧曼菁擔任北美洲台灣商會副總會長，去年5月曾獲總統賴清德接見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

僑胞Ｄ小姐指出，盧曼菁之所以被抓包在公司門口懸掛五星旗，是因盧任僑務委員，需要在元旦辦升旗典禮，前幾任僑務委員都是找僑團到大飯店辦活動及表演，盧上任後卻便宜行事，要大家去她公司升旗，但她的公司相對偏僻，表演團體查詢Google街景圖，才發現盧的公司門口懸掛五星旗

Ｄ小姐說，部分僑胞認為盧曼菁不適任，去年7月向總統府陳情，要求撤銷其僑務委員資格，徐佳青隔月與多名僑領面談，答應年底回覆調查結果，但至今都沒下文，最近僑胞詢問其他官員，對方卻不認帳，又看到徐為了五星旗風波替盧緩頰，讓僑界非常失望。

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▲美國俄亥俄州立大學資料顯示，盧曼菁僅有學士學位。

本刊調查，盧曼菁遭到檢舉後不久，也發聲明澄清，強調懸掛五星旗是公司的決定，並非她個人行為，至於謊報學歷部分，她則推說員工誤植，還四處找僑胞簽名連署，替她背書抬轎，有人對盧的行徑提出質疑，盧辯稱是聽從僑教中心主任的建議，還強調徐佳青也支持，但遭僑教中心否認。

▲盧曼菁提供給國史館的資料，自稱擁有碩士學位。

更尷尬的是，盧曼菁強調自己本著初心愛台灣，卻又被踢爆前年成立世華婦女會分會時，因會員人數不足，找了多名中國人士出席成立大會充場面。Ｄ小姐說，世華婦女會是台灣人專屬的社團組織，依慣例要在成立大會唱國歌，盧為了面子找中國人充數，中國人拒唱國歌，盧一度要求總會同意讓她們免唱國歌，但遭總會否決，只好讓這些人在唱國歌的程序後再入場。

投訴的僑胞認為，盧曼菁自我矮化、打壓僑團、霸凌僑胞、謊報學歷，應依僑務委員遴選條例第七項第二款「言行品德或聲譽不佳，有損形象」任免，認為盧不適合再擔任僑務委員，希望政府能正視問題，撤銷其資格、拔除亂源。

▲僑務委員盧曼菁遭控抹黑密西根人文協會是非法組織、帳目不清。

針對僑胞指控，僑委會回應僑務委員屬義務榮譽職，認為盧曼菁僅是替僑胞服務、出錢出力的「志工」，並不存在權力關係，也就沒有霸凌問題。至於海外僑團或僑民間的控訴，僑委會認定屬個人糾紛，政府無管轄權也無權涉入、過問，並指出雙方糾紛應屬美國當地政府管轄範圍，覺得投訴的僑胞們除誤解「霸凌」定義，也對官方定位錯誤認知。遭控的盧曼菁表示，抹黑信函政府各單位都了解，僑務委員長徐佳青已針對五星旗事件替她辯護，至於其他遭控的內容，盧則表示一切依僑委會的回覆爲準。

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