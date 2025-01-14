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女僑委「掛五星旗」霸凌僑胞　惡行曝光

僑務委員盧曼菁遭控抹黑密西根人文協會是非法組織、帳目不清。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲僑務委員盧曼菁遭控抹黑密西根人文協會是非法組織、帳目不清。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國密西根州僑務委員盧曼菁，上個月才因在自家公司門口懸掛五星旗，遭立委質疑忠誠度，近日本刊又接獲投訴，指她霸凌僑胞，甚至四處造謠，搞得僑界四分五裂，此外，她還被發現謊報學歷、慣性說謊。僑界人士認為她極度不適任，僑委會卻冷處理，讓僑胞們無法接受。

盧曼菁（左）和丈夫蔡啟庚（右）政商關係良好，在僑界占有一席之地。（翻攝銘傳大學官網）

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▲盧曼菁（左）和丈夫蔡啟庚（右）政商關係良好，在僑界占有一席之地。

之前有立委指控，68歲的美國密西根州僑務委員盧曼菁曾在自家公司門口懸掛中國五星旗，質疑其忠誠度，僑務委員會委員長徐佳青則替盧緩頰，稱盧擔任僑務委員後就撤下五星旗。

盧曼菁曾在自家公司門口懸掛五星旗，遭外界質疑忠誠度。（翻攝盧曼菁臉書）

▲盧曼菁曾在自家公司門口懸掛五星旗，遭外界質疑忠誠度。

本刊最近又接獲僑胞投訴，指盧曼菁問題很多，不僅造謠傷害僑界人士及僑團，甚至謊報學歷，不少僑胞認為她慣性說謊、德不配位。「盧曼菁的行事風格就像女川普，有人不聽話或搶她的風頭，她就挑起對立、刻意打壓，非常鴨霸！」僑胞A先生告訴本刊，盧曼菁上任後認長年為地深耕的「密西根人文協會」比她還要出風頭，所以用僑務委員的身分造謠抹黑，說協會申請巨額補助卻帳目不清，協會因此受到不小打擊。

美國俄亥俄州立大學資料顯示，盧曼菁僅有學士學位。（讀者提供）

▲美國俄亥俄州立大學資料顯示，盧曼菁僅有學士學位。

另一名僑胞B小姐2年前接管一群由學生組成的文化團體，因緣際會跟密西根人文協會搭上線，盧得知B小姐跟協會往來，認為她不聽話，加上B小姐將文化團體經營得有聲有色，讓盧更不爽，表面上雖與B小姐互動熱絡，私底下卻用同樣手法排擠文化團體，害他們多場演出被取消。

有僑胞指出，部分僑胞去年7月向總統府陳情，要求撤銷其僑務委員資格，徐佳青隔月與多名僑領面談，答應年底回覆調查結果，但至今都沒下文。盧曼菁也發聲明澄清，強調懸掛五星旗是公司的決定，並非她個人行為，至於謊報學歷部分，她則推說員工誤植。

投訴的僑胞認為，盧曼菁打壓僑團、霸凌僑胞、謊報學歷，應依僑務委員遴選條例第七項第二款「言行品德或聲譽不佳，有損形象」任免，認為盧不適合再擔任僑務委員，希望政府能撤銷其資格。

盧曼菁擔任北美洲台灣商會副總會長，去年5月曾獲總統賴清德接見。（翻攝總統府flickr）

盧曼菁擔任北美洲台灣商會副總會長，去年5月曾獲總統賴清德接見。

針對僑胞指控，僑委會回應僑務委員屬義務榮譽職，指盧曼菁是志工，並不存在「權力關係」，也就無「霸凌」問題。至於海外僑團或僑民間控訴，僑委會認定屬個人糾紛，政府無管轄權也無權涉入，覺得投訴的僑胞們除誤解「霸凌」定義，也對官方定位錯誤認知。

密西根人文協會長期在美國推廣台灣文化，卻被盧曼菁打壓、抹黑。（翻攝密西根人文協會臉書）

▲密西根人文協會長期在美國推廣台灣文化，卻被盧曼菁打壓、抹黑。

盧曼菁則表示，抹黑信函政府各單位都了解，僑務委員長徐佳青已針對五星旗事件替她辯護，強調僑務委員是榮譽職，對僑界是志願服務付出，不存在權力關係，並沒有所謂霸凌的問題，認為投訴內容是主觀性的編造，她無需再回應。

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