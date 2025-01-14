永齡寒冬送暖！千雙球鞋助弱勢兒童　郭曉玲：祝願新年「希望起步，夢想前行」

▲永齡基金會寒冬送暖，執行長郭曉玲親送球鞋助弱勢兒童。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

農曆新年將至，永齡基金會今年發起的「希望起步 ‧ 夢想前行」寒冬送暖計畫已經正式啟動，目標是捐贈千雙全新球鞋給弱勢兒童，作為孩子們的新年禮物。永齡基金會執行長郭曉玲執行長近日也身體力行親自送鞋到偏鄉，預計農曆年前將可以把上千雙全新球鞋送到全國三十多個偏鄉地區與兒少課輔班，希望協助提供孩子們日常生活基本需求的同時，也能夠鼓勵大家勇敢追夢，邁向希望的未來。

永齡基金會執行長郭曉玲表示，「這次送鞋的想法是有一次機構的社工分享孩子們的合照，裡面有一個女孩在寒冷的冬天穿著拖鞋外出，社工說因為這是她唯一的一雙鞋子，而這不是個案，有很多弱勢家庭的孩子唯一的一雙鞋，很多都是別人不要的二手鞋，或是親友穿舊不合腳的鞋子」。

郭曉玲強調，這些經濟弱勢的家庭溫飽都是個問題，鞋子對他們來說就是奢侈品，但其實一雙鞋子不只是生活物資，對孩子來說也會造成自信心與身心健康的影響。因此，永齡希望透過這次贈鞋活動，為孩子們添購新鞋，讓孩子感受到社會上的愛與希望，支持他們穩健的走出每一步築夢踏實。

永齡基金會也表示，基金會自成立以來，積極發揚郭台銘創辦人「雪中送炭、扶他一把」的精神，日前才發起「100x100=愛無限大」，捐款新台幣一億元，幫助100個微型社福機構、每家100萬元的捐助經費，希望讓機構在地可以即時有效地幫助弱勢家庭度過難關。多年來亦透過寒冬送暖計畫以及去年推出的「永齡社福加油站」等專案，不只提供資源，更親身走入地方傾聽微型社福單位的需求、以實際行動展現關懷，盼在地的每一份力量，因有永齡的支持而放大，將社會善的力量源源不絕的傳遞下去。

永齡基金會進一步指出，2024年起推出「永齡社福加油站」的計畫支持，鼓勵符合資格的團體進行申請，去年申請支持的單位超過一百家，捐款金額上億元；其中有一半為提供兒少課輔班服務的機構，這些機構服務的學童，大多來自經濟困難或隔代教養的家庭，孩子們不僅缺乏下課後的陪伴與照顧，甚至在飲食起居、健康衛生與基本物質條件上面臨挑戰。

對於這次參與永齡基金會「希望起步、夢想前行」新年寒冬送暖計畫的受贈機構紛紛回傳小朋友們穿上新球鞋後的喜悅與分享孩子燦爛的笑容，永齡基金會也表示，有一位來自台南愛延續協會的小呈在收到鞋子的時候立刻換上，興奮地說：「在年前收到新球鞋，阿嬤可以不用煩惱我買鞋子的費用，也可以和同學們一起打羽球了」。該機構的陳執行長也特別向永齡基金會表示感謝，並強調這樣的物資不僅實際改善孩子們的生活，也帶來了正向的心理支持。

永齡基金會表示，未來將持續推動關懷弱勢的各項公益計畫，給予實質的捐助和支持，並透過具體行動改善社福問題，希望藉由串聯社會各界力量，攜手打造更有溫度的社會。