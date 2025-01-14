　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠…怒拒付喪葬費被告

大陸一名王姓女子日前裸身死在李姓前夫家中，引發陳姓現任丈夫不滿，拒絕支付喪葬費用。（示意圖／PIXABAY）

▲女子裸身死在前夫家中，引發現任丈夫不滿。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名王姓女子日前裸身死在李姓前夫家中，引發陳姓現任丈夫不滿，拒絕支付喪葬費用。事後，王女母親把陳男告上法院，最終在法官調解下，由陳男支付喪葬費用8000人民幣（約新台幣3.6萬元），並退回金戒指一枚，王女母親則自願放棄其他的訴訟請求。

根據陸媒光明網報導，李姓男子是王靜的第一任丈夫，陳姓男子則是第2任丈夫。2022年8月9日，王女在與陳男還有婚姻關係時，裸死在李姓前夫家中。李男前夫表示，那天王女打給他說跟老公吵架，想借住一晚，自己馬上答應，不過到他家後，王女就表明身體不舒服，隔天工作回家就發現王女已沒呼吸心跳。

李姓前夫強調，報警後法醫也來了，衣服是因為法醫要進行相驗，才會脫掉。然而，陳男聽不進去，認定王女與李姓前夫有發生關係。陳男透露，原以為王女跟李姓前夫沒有聯繫，結果出事當天才從圍觀鄰居口中得知，2人經常見面，王女常常到這裡。

時隔多月，王女的母親把陳男告上法院，控訴陳男對女兒的後事不聞不問。法庭上，陳男以王女與陳姓前夫有不正當男女關係，婚前隱瞞愛滋病史為由，拒付喪葬費。

調解過程中，李姓前夫表示，畢竟與王女有一段情，所以願意承擔1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）的喪葬費用，最終雙方達成協議，由陳男支付喪葬費用8000人民幣（約新台幣3.6萬元），並退回金戒指一枚，而王女母親自願放棄其他的訴訟請求。

延伸閱讀
公婆知媳婦懷女：名字隨便取　老公問「寶貝兒睡了嗎」她不忍爆氣了
摳門老公薪水沒上繳！買東西還要拉太太付錢　全場嘆：可以放生了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鍾佳濱涉6罪慘了　北檢：他字案調查中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠…怒拒付喪葬費被告

偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

快訊／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震　震源僅10公里深

「小楊哥」要回來了？三隻羊1帳號直播賣年貨　網傻眼：求封殺

智利櫻桃全國產量92％外銷中國　2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙　

乾到破紀錄！廣東濕度僅25%　居民哀嚎：都快脫水成臘肉了

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠…怒拒付喪葬費被告

偷留亡兄毛髮…湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產　法院狠打臉

快訊／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震　震源僅10公里深

「小楊哥」要回來了？三隻羊1帳號直播賣年貨　網傻眼：求封殺

智利櫻桃全國產量92％外銷中國　2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙　

乾到破紀錄！廣東濕度僅25%　居民哀嚎：都快脫水成臘肉了

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立　發豪語比肩美史丹佛大學

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

等號誌燈！中國2遊客在日遭列車撞擊身亡　警方：疑站錯等候區

陸男全身95％面積燒傷 22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

救柯文哲「一定要藍白合」！館長預言2028：民進黨下台一半抓去關

「鎢鋼大王」被爆助柯P接觸中國對口　超硬背景曝光、交情好到被習擁抱

妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠…怒拒付喪葬費被告

賓士2024全球銷量出爐「較前年下跌4％」！總共賣出238.9萬輛新車

《Wii Sports》網球真人上演！打贏球拍狂甩網笑翻：超細節

永齡寒冬送暖！千雙球鞋助弱勢兒童　郭曉玲：祝願新年「希望起步，夢想前行」

八炯被撞急道歉「遭報應」！詹江村嗆罪有應得：應誠心向天懺悔

美國認定中國造船、海運業涉不公平貿易　川普上台恐祭懲罰性關稅

支持尹錫悅青年組「白骨團」喊內戰　遭韓執政黨切割、在野黨砲轟　

拜登加強晶片管制　輝達：恐損及美國AI領導地位

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

即／日本剛震完！西藏20:58發生規模5.0地震

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

偷留過世哥哥毛髮　湖北男逼姪驗DNA否則不能繼承遺產

陸腦麻女孩跛腳賣髮夾　幼時被父母棄

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

小楊哥要復播了？三隻羊1帳號賣年貨

6旬夫妻先後確診胃癌！ 醫揭「1配菜」肇禍

廣東乾到破紀錄！居民嘆：快成臘肉了

智利櫻桃全國產量92％外銷中國 2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙

陸棋界震動！10餘年全國冠軍幾乎「團滅」　天才雙王成「醜聞雙雄」

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立 發豪語比肩美史丹佛大學

疑站錯！中國2遊客在日遭列車撞亡

陸男全身95％面積燒傷　22歲女剃髮取頭皮救父：有點痛！還要再取

陸「護士上門」！彈性上班月入近十萬 打針抽血換尿管「下單即可」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

即／台南補習班深夜起火　女老師送醫

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨：老公不愛啪啪

男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

同路段11hrs2事故！姊弟天人永隔　人妻BMW撞80萬重機

頭等艙的秘密　見高空激戰這樣應對

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

美擬3級列管AI晶片 台灣不受限、擴大對中禁令

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面