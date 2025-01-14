妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠…怒拒付喪葬費被告

▲女子裸身死在前夫家中，引發現任丈夫不滿。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名王姓女子日前裸身死在李姓前夫家中，引發陳姓現任丈夫不滿，拒絕支付喪葬費用。事後，王女母親把陳男告上法院，最終在法官調解下，由陳男支付喪葬費用8000人民幣（約新台幣3.6萬元），並退回金戒指一枚，王女母親則自願放棄其他的訴訟請求。

根據陸媒光明網報導，李姓男子是王靜的第一任丈夫，陳姓男子則是第2任丈夫。2022年8月9日，王女在與陳男還有婚姻關係時，裸死在李姓前夫家中。李男前夫表示，那天王女打給他說跟老公吵架，想借住一晚，自己馬上答應，不過到他家後，王女就表明身體不舒服，隔天工作回家就發現王女已沒呼吸心跳。

李姓前夫強調，報警後法醫也來了，衣服是因為法醫要進行相驗，才會脫掉。然而，陳男聽不進去，認定王女與李姓前夫有發生關係。陳男透露，原以為王女跟李姓前夫沒有聯繫，結果出事當天才從圍觀鄰居口中得知，2人經常見面，王女常常到這裡。

時隔多月，王女的母親把陳男告上法院，控訴陳男對女兒的後事不聞不問。法庭上，陳男以王女與陳姓前夫有不正當男女關係，婚前隱瞞愛滋病史為由，拒付喪葬費。

調解過程中，李姓前夫表示，畢竟與王女有一段情，所以願意承擔1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）的喪葬費用，最終雙方達成協議，由陳男支付喪葬費用8000人民幣（約新台幣3.6萬元），並退回金戒指一枚，而王女母親自願放棄其他的訴訟請求。

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