從事美髮業逾40年！顧客也有百歲長者　林素勤完美呈現職人精神

▲百歲的石媽媽(右一)，緩緩走進店內親切的喊著正在幫顧客梳理頭髮的「0號」(中）。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

走進桃園區大廟後的住宅區永樂街上，有一家樸實裝潢的美髮院，洗、燙、染服務，皆由女老闆林素勤負責。五年級生的林素勤，年紀雖輕，但從學徒到美髮師傅、自行創業，從事美髮業已43年，因美髮經驗豐厚、技術好、為人親和，顧客中不乏八、九十歲、甚至百歲高齡顧客，遠道而來定期找她服務，皆因長年建立的信任。

林素勤說：進入美髮業讓人變美、開心，是興趣也是快樂的工作。那年，她從桃園區永安路上的一家美髮店學徒開始，到南華街一家髮廊、編號「0號」師傅，之後於永樂街上自己開設「髮如云」美髮店，許多忠誠顧客，也一路跟著她的工作點轉換，緊緊相隨。

▲石媽媽兒子進入店內，看到媽媽坐在美髮椅上後，拿起掃把主動清掃店內地上的碎髮。（圖／記者楊淑媛攝）

她們多半不知我的姓和名，但都稱呼我「0號」。林素勤說：住在龜山區的石媽媽，今年已百歲，石媽媽因為女兒介紹在67歲那年，成為她在南華街髮廊擔任美髮師的顧客，迄今每週三固定由兒子開車載她來店裡洗髮或剪燙髮。至今仍耳聰目明的石媽媽一進店裡，總親切的喊著「0號」，而石媽媽的兒子停好車，立即拿起室外掃把，進入店內，主動清掃店內地上的碎髮，恍如一家人般的自在。

林素勤說，因為永樂街是桃園區老城區，這裡的顧客，很多是高齡者，看到八、九十歲的長輩，能自己前來做頭髮，她總是歡喜的和她們話聊，也因為林素勤的親切、喜以傾聽，贏得多數高齡長輩的信任，讓美髮店好像另類的心靈「話療」所。

愛美是女人的天性，無關年齡！林素勤完美呈現的「一輩子做好一件事」的職人精神，然對其長年來，和顧客的互動中，看見百百款的人，感受百樣人生，也感嘆人生無常，油然感恩自己擁有一技之長，能讓人變美而開心，覺得人生更有價值。