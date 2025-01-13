大坑情人橋「11hrs」2事故！姊弟天人永隔　22歲人妻BMW撞80萬重機





▲大坑情人橋旁9日清晨發生死亡車禍 。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台中報導

台中市北屯區祥順路同一路段9日短短11小時左，就發生2起重大車禍。大坑情人橋旁當天清晨6時許發生2部轎車碰撞事件，造成其中一輛車翻落橋下，車內周姓姊弟1死1傷；未料傍晚約5時許，一名22歲張姓女子開著丈夫的BMW轎車卻在同路段與一輛新車要價80萬元的Yamaha YZF-R1重機碰撞，重機一度起火燃燒，所幸騎士僅受到輕傷，否則後火恐不堪設想。





▲▼猛烈撞擊，導致周姓男子車輛被撞翻落邊坡，造成其姊姊傷重不治 。（圖／民眾提供）

回顧這兩起事故，9日清晨6時許，一名48歲陳姓男子開車沿祥順路往北直行，52歲周姓男子則開車載著姊姊沿景賢路往東直行，雙方於路口發生碰撞，周男車輛偏移後，摔落廍子溪邊坡，事故造成周男姊姊傷勢嚴重，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

不料，事隔11個小時後，同路段又再度發生車禍，當時是22歲的張女開著BMW要左轉，卻與對向直行的重機騎士發生碰撞，陳男倒地後，車輛當場起火，所幸很快就自行熄滅，而張女的車輛也嚴重受損。

▲11小時後同路段又發生BMW撞重機事故。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，陳男的車輛為Yamaha YZF-R，撞擊後整輛機車前輪脫落，且油箱處蓋板直接分離，現場留下滿地車輛碎片，怵目驚心。該車售價要80萬餘元，維修費用恐相當可觀。

警方說，陳男經送往醫院後僅身上有擦挫傷無大礙，詳細肇事原因尚待鑑定單位研判。呼籲民眾，1月20日起至2月3日將全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作，加強防制交通事故發生，提醒駕駛人行駛中應注意路況，依據交通法規相互禮讓，並遵守速限行駛，並做好防衛駕駛動作，以維護自身交通安全。





▲BMW車身也嚴重受損。（圖／記者許權毅翻攝）