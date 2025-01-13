　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南長女新秘、燙髮大賽　高手過招有看頭

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

透過比賽提升學生技能，台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。

今年美容科比賽現場有位身高超過190公分的男學生，模特兒是他的奶奶，由於身高的關係，整個燙髮過程，他幾乎是半蹲、甚至是跪在地上完成的，最後也順利奪冠。

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

長女家政群科年度盛事–「金賞獎」整體造型大賽，今年已進入第五屆，科主任邱心怡指出，該比賽主要針對美容科、時尚造型科三年級的學生，經過兩年半的學習，藉此驗收學習成果。時尚造型科主要以新秘的培訓為主，比的是新娘整體造型，從髮型、服裝、飾品、彩妝到美甲，都是評分標準。今年，學生找來教師、媽媽、阿姨等擔任模特兒，有的老師已連續五年當新娘，樂此不疲，也有年輕、不婚的職員，為了學生破例披婚紗。

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年新秘比賽冠軍作品，以人魚公主為設計發想，勝出的關鍵在於身上的飾品都是純手工打造，學生說，這些飾品花了他們一學期的時間製作。而在比賽當天，為了做出效果，在模特兒頭上噴了大量定型液，要拆卸時，現出好幾根宛如掃把，硬邦邦的髮柱，怎麼梳都梳不開，這樣的災難也讓模特兒自嘲：「這就是第一名要付出的代價啊！」。

而美容科主要在培訓美髮設計師，今年比賽主題為冷燙，學校的年輕男老師往往是學生鎖定的模特兒人選，也有學生找來自己還在唸幼稚園的小弟，可愛的造型也獲得評審的青睞。而今年冷燙組有個組別相當吸睛，因為隊員中有個193公分的男學生，最後該組拿下冠軍，評審笑說，有「高」手加持果然不同凡響。

高人一等的學生簡銓佑說，由於自己比較調皮，經常惹禍，讓師長很頭疼，他希望在技術上獲得成就，改變師長對他的看法。在積極練習下，日前他報名國際盃全國性美容美髮大賽，奪下靜態標準冷燙、靜態創意面具組雙亞軍，這次校內賽，他也和同學充份合作，再添一筆佳績。

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

簡銓佑找自己的奶奶當模特兒，由於奶奶在工地當粗工，平常沒在打扮，他希望利用這次機會，把奶奶變得美美的。但由於自己的身高太高，美髮椅高度不夠，所以整個操作過程，他都是彎腰、半蹲，甚至是跪在地上完成的。他為自己的燙法取名為「羊毛燙」，說這樣可以讓頭髮更蓬、捲度更深，很適合上了年紀的女性。事後奶奶把走秀照片傳給親友看，結果姨婆、姑媽等親友都要來找他服務，讓他哭笑不得，他也說，媽媽是美髮設計師，將來準備要繼承家業，但前提是，要把家中的美髮椅改裝、加高，他才能不卑躬屈膝，挺直腰桿的發揮自己所長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／鬼鬼未婚生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話
八炯出車禍！　機車橫躺路面
「薑母鴨父子」勾結詐團水房　海賺30億
豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自
染毒消失4年「一度傳下海陪酒」　澤尻英龍華近況驚豔
9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防火宣導座談會熱烈舉行　南消四大攜手業界共築安全防線

男子駕照被吊銷遇警臨檢立馬互換駕駛　南警鷹眼識破重罰2萬4千

台南長女新秘、燙髮大賽　高手過招有看頭

竹市教師研習中心電梯更新完工啟用　打造友善安心學習環境

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

防火宣導座談會熱烈舉行　南消四大攜手業界共築安全防線

男子駕照被吊銷遇警臨檢立馬互換駕駛　南警鷹眼識破重罰2萬4千

台南長女新秘、燙髮大賽　高手過招有看頭

竹市教師研習中心電梯更新完工啟用　打造友善安心學習環境

年終尾牙應酬多　大園警揮毫活動宣導交通安全

歲末寒冬送暖！滿庭芳公益獻愛　匯聚547份物資助吉安關懷戶

蘇花公路匯德隧道南口路段施工　1／14至15單線雙向機動管制

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音　8把絕世名琴北中南同步登場

勞動部創業貸款助攻 　8年級女生創業玩花藝圓夢

台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

不怕撞斷腿！阿里山林鐵軌道再傳5遊客擅闖　乖乖站一排等開罰

雲林麥寮肉鵝場爆發H5N1！　動防所撲殺402隻肉鵝、列管12禽場

自爆找過王婉諭！蔡壁如：就算黨內不高興　也應團結「敵人的敵人」

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

《白月梵星》7台詞：如果我的路是走下去，那你的路就是放下

金融創新邁向國際　玉山發行結構型商品連結合作編製ESG指數

花蓮便當店遭砸！1男凌晨「3度折返砸店」　調監視器驚見前親家

45%竹笙檢出農藥、重金屬！北市抽驗年節食品　違規品項一次看

網紅八炯「車禍被追尾」　機車躺路面！網友毛爆：想起陳梅慧

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

台南市藥師節表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

南消第五大隊強化人員自我防護技能RIC種子訓練雙進化！

雲林元長鄉新建公所落成啟用

勞動部創業貸款助攻8年級女生創業玩花藝圓夢

更多熱門

相關新聞

短髮也能燙出可愛捲度！

短髮也能燙出可愛捲度！

不只是鮑伯頭，極短髮也能燙出可愛的捲度嗎？這款自然感的Catch Perm推薦給大家。

中華電5G大賽冠軍出爐

中華電5G大賽冠軍出爐

江國豪抗日超好投：培峰不唸我了

江國豪抗日超好投：培峰不唸我了

國際機器人大賽傳捷報台南代表隊囊括28面獎牌

國際機器人大賽傳捷報台南代表隊囊括28面獎牌

大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

關鍵字：

台南長女新秘燙髮大賽

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面