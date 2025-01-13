台南長女新秘、燙髮大賽　高手過招有看頭

▲台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

透過比賽提升學生技能，台南市長榮女中在這學期末，舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別進行新娘造型、燙髮比賽。

今年美容科比賽現場有位身高超過190公分的男學生，模特兒是他的奶奶，由於身高的關係，整個燙髮過程，他幾乎是半蹲、甚至是跪在地上完成的，最後也順利奪冠。

長女家政群科年度盛事–「金賞獎」整體造型大賽，今年已進入第五屆，科主任邱心怡指出，該比賽主要針對美容科、時尚造型科三年級的學生，經過兩年半的學習，藉此驗收學習成果。時尚造型科主要以新秘的培訓為主，比的是新娘整體造型，從髮型、服裝、飾品、彩妝到美甲，都是評分標準。今年，學生找來教師、媽媽、阿姨等擔任模特兒，有的老師已連續五年當新娘，樂此不疲，也有年輕、不婚的職員，為了學生破例披婚紗。

今年新秘比賽冠軍作品，以人魚公主為設計發想，勝出的關鍵在於身上的飾品都是純手工打造，學生說，這些飾品花了他們一學期的時間製作。而在比賽當天，為了做出效果，在模特兒頭上噴了大量定型液，要拆卸時，現出好幾根宛如掃把，硬邦邦的髮柱，怎麼梳都梳不開，這樣的災難也讓模特兒自嘲：「這就是第一名要付出的代價啊！」。

而美容科主要在培訓美髮設計師，今年比賽主題為冷燙，學校的年輕男老師往往是學生鎖定的模特兒人選，也有學生找來自己還在唸幼稚園的小弟，可愛的造型也獲得評審的青睞。而今年冷燙組有個組別相當吸睛，因為隊員中有個193公分的男學生，最後該組拿下冠軍，評審笑說，有「高」手加持果然不同凡響。

高人一等的學生簡銓佑說，由於自己比較調皮，經常惹禍，讓師長很頭疼，他希望在技術上獲得成就，改變師長對他的看法。在積極練習下，日前他報名國際盃全國性美容美髮大賽，奪下靜態標準冷燙、靜態創意面具組雙亞軍，這次校內賽，他也和同學充份合作，再添一筆佳績。

簡銓佑找自己的奶奶當模特兒，由於奶奶在工地當粗工，平常沒在打扮，他希望利用這次機會，把奶奶變得美美的。但由於自己的身高太高，美髮椅高度不夠，所以整個操作過程，他都是彎腰、半蹲，甚至是跪在地上完成的。他為自己的燙法取名為「羊毛燙」，說這樣可以讓頭髮更蓬、捲度更深，很適合上了年紀的女性。事後奶奶把走秀照片傳給親友看，結果姨婆、姑媽等親友都要來找他服務，讓他哭笑不得，他也說，媽媽是美髮設計師，將來準備要繼承家業，但前提是，要把家中的美髮椅改裝、加高，他才能不卑躬屈膝，挺直腰桿的發揮自己所長。