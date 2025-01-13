一年最晚日出在這周！台北清晨6:41天才亮　天文館揭原因

▲根據台北天文館精算，今年各地最晚日出將在1月13日至16日間。（圖／天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

一早出門上班上學，天怎麼還沒亮？台北市立天文館指出，今起至周四（16日）是今年台灣各地日出最晚的日子，日出時間約在清晨6時37至42分之間。以台北天文館為例，今年最晚日出是今天的6時41分；花蓮七星潭將在明天6時38分；最南端的墾丁將在本周四6時37分迎來一年中的最晚日出。

台北市立天文館說明，一般常以為「冬至」是最晚日出、最早日落的日子，但事實上冬至只是白晝最短的一天，至於最晚日出的日期則受到地球自轉軸、繞日公轉軌道與地理位置等因素影響而不同，每年台灣各地最晚日出約落在1月中旬左右。

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根據天文館精算，今年台灣各地最晚日出時間，隨地點不同，日出時間約在6時37至42分間。以位於台北市的台北天文館為例，今年最晚日出是在今天的6時41分；台灣最東端的三貂角則在今天的6時39分；花蓮七星潭會在明天的6時38分；台灣最西端的台南七股是周三6時42分；而最南端的墾丁則在周四6時37分迎來一年中的最晚日出。

天文館進一步指出，最晚日出不在「冬至」；相對地，最早日出也不是在「夏至」，而是6月上旬的5時整左右，跟1月中旬的日出時間相較，早了1個半小時以上，對民眾的日常作息頗具影響。若想精算所在位置的日出、日落時刻，可使用台北天文館網站的「天象導航通」互動網頁查詢。







▲台北天文館精算，2025台北市日出、日落、正午時刻。（圖／天文館提供）※點圖可放大