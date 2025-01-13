素食不夯了？比爾蓋茲「未來肉」公司股價崩跌　肉食搜尋量飆87％

▲素食主義放緩的跡象出現，部分素食主義者重回吃肉的生活。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

部分素食主義者如今正重回吃肉的生活，一些名人也公開放棄吃素，包括歌手麥莉（Miley Cyrus），在此之際，微軟創辦人比爾蓋茲投資的未來肉公司「超越肉類」（Beyond Meat）股價暴跌5成以上，更有專業素食餐廳為了生存，不得不在菜單中添加肉類。為何曾經引領潮流的素食浪潮如今不再風靡？

未來肉公司股價崩跌 素食餐廳菜單變了

彭博、衛報報導，依據民意與市場分析機構YouGov追蹤調查，過去這5年期間，英國受訪者自認是純素主義者、崇尚彈性素食主義（flexitarianism，以植物性食品為主，少量或偶爾吃含有肉類的食品）的人比例並未改變。毫無疑問，半世紀以來，吃素習慣的接受度明顯提升，成為非素食者用餐時更靈活的餐飲選擇之一，出現「周一無肉日」（meatless Monday）、「純素一月」（Veganuary）等趨勢。

只不過素食主義的這波成長已經開始出現放緩。美國洛杉磯未來肉公司「超越肉類」雖然擁有巨星李奧納多、微軟創辦人比爾蓋茲等名人投資加持，但卻出現股價暴跌5成以上的狀況，美國加州企業「不可能食物」（Impossible Foods）雖然開發出替代性肉品，但銷售下滑。另外，無肉農場（Meatless Farm）被競爭對手VFC收購，素食品牌Oatly、食品製造商Heck縮減部分產品產量，Neat Burger等多間餐廳關閉門市，其他一些餐廳則是修改菜單，提供素食以及非素食食品。

吃素太貴

這背後的原因到底是什麼呢？衛報指出，第一個因素就是經濟，現代素食主義者被迫忍受生活成本危機與空前高漲的食品通膨，儘管有無肉漢堡、即食餐等植物性便利食品讓消費者做到吃素這件事，但對某些人來說價格過高。

另外，國人幸福感也是其中一個因素，調查顯示，只有24.2%的英國成年人認為對自身生活感到非常滿意，部份的人為了滿足或平撫情緒會選擇舒適食品（comfort food，或稱療傷系食品），但這些食物通常是高糖、高鹽、高脂肪，這些並非純素餐點的特徵。

▲外傳有專業素食餐廳為了生存，不得不在菜單中添加肉類。（示意圖／視覺中國）

肉食飲食興起

與此同時，肉食飲食正在名人加持之下興起，高蛋白、高脂肪、低碳水化合物，「播客之王」羅根（Joe Rogan）就是提倡肉食文化的知名人士之一。依據蛋白營養品Protein Works營養專家考利（Kyle Crowley）的說法，肉食飲食流行很大程度上與社群媒體強大影響力有關，特別是短影音平台TikTok等管道，讓趨勢得以迅速傳播出去。

在網紅的帶領之下，Google在2023年肉食文化相關的搜尋量飆升87%。Statista數據顯示，截至2030年，肉類產業的全球收入將會持續成長至1.965兆美元。

只不過營養師與健康專家也擔憂，肉食主義或是只吃肉的飲食習慣可能有害健康，缺少水果、蔬菜、穀物、豆類中的營養素，導致潛在風險，且高蛋白飲食也與心血管問題、神經系統疾病有關，缺乏膳食纖維可能影響腸道健康。有鑑於這些潛在的影響，建議在嘗試肉食飲食之前，先尋求相關人士的建議。