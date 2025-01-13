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高階警官異動名單曝光！基隆市警局長爆性騷女警　調任航警局副局長

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署公布高階警官異動名單。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

警界高階警官預計將有20多人於16日屆齡退休，警政署將於13日中午公布名單，據悉，六都警長將全數留任、有9縣市警局長出現異動，而名單於12日晚間就開始流傳，引發熱議。稍早，警政署公布名單如下：

警政署指出，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，本署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），相關調整如下：（計146員，統一於114年1月16日【星期四】辦理交接【到任】）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製作）

▲日前遭控性騷女警的基隆市警察局長翁群能，調任至航警局副局長。（圖／記者黃宥寧製作）


1、本署國道公路警察局局長廖美鈴陞任本署副署長
2、臺中市政府警察局副局長郭士傑陞任本署主任秘書
3、本署保安警察第五總隊總隊長趙瑞華陞任本署督察室主任
4、 本署主任秘書廖恆裕調任本署航空警察局局長
5、本署督察室主任顏旺盛調任本署國道公路警察局局長
6、本署警政委員張國雄調任本署保安警察第一總隊總隊長
7、本署保安警察第三總隊總隊長黃家琦陞任本署警政委員
8、本署保安警察第四總隊總隊長劉鴻烈陞任本署警政委員
9、本署刑事警察局副局長林信雄調任基隆市警察局局長
10、臺中市政府警察局副局長黃永志調任本署保安警察第三總隊總隊長
11、臺北市政府警察局副局長李謀旺調任本署保安警察第四總隊總隊長
12、新北市政府警察局副局長王文澤調任本署保安警察第五總隊總隊長
13、臺北市政府警察局副局長周煥興調任本署保安警察第六總隊總隊長
14、臺北市政府警察局主任秘書黃勝源調任臺北市政府警察局副局長
15、桃園市政府警察局主任秘書張隆興調任臺北市政府警察局副局長
16、臺北市政府警察局督察長陳錦坤調任新北市政府警察局副局長
17、臺南市政府警察局副局長鄭榮崑調任桃園市政府警察局副局長
18、高雄市政府警察局副局長陳宗能調任臺中市政府警察局副局長
19、臺中市政府警察局督察長林逢泉調任臺中市政府警察局副局長
20、臺中市政府警察局主任秘書盧廷彰調任臺中市政府警察局副局長
21、臺南市政府警察局主任秘書莊勝雄調任臺南市政府警察局副局長
22、本署刑事警察局副局長陳炯旭調任臺南市政府警察局副局長
23、高雄市政府警察局主任秘書林武宏調任高雄市政府警察局副局長
24、桃園市政府警察局督察長呂世明調任高雄市政府警察局副局長
25、新北市政府警察局主任秘書張素菱調任臺灣警察專科學校教育長
26、新北市政府警察局督察長林故廷調任本署刑事警察局副局長
27、新竹市警察局局長邱紹洲調任本署刑事警察局副局長
28、連江縣警察局局長蕭欽杰調任本署刑事警察局副局長
29、南投縣政府警察局局長吳耀南調任臺北市政府警察局主任秘書
30、花蓮縣警察局局長王旭昌調任臺北市政府警察局督察長
31、本署航空警察局副局長張文瑞調任新北市政府警察局主任秘書
32、苗栗縣警察局局長陳世煌調任新北市政府警察局督察長
33、宜蘭縣政府警察局局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書
34、本署保安警察第二總隊副總隊長李忠萍調任桃園市政府警察局督察長
35、本署後勤組組長張義昌調任臺中市政府警察局主任秘書
36、本署行政組組長張則誠調任臺中市政府警察局督察長
37、本署高雄港務警察總隊總隊長洪頂力調任臺南市政府警察局主任秘書
38、澎湖縣政府警察局局長李名昌調任臺南市政府警察局督察長
39、臺東縣警察局局長梁東山調任高雄市政府警察局主任秘書
40、基隆市警察局局長翁群能調任本署航空警察局副局長
41、金門縣警察局局長陳錦文調任本署航空警察局副局長
42、本署保安警察第一總隊副總隊長許芳毅調任本署國道公路警察局副局長
43、本署保安警察第一總隊主任秘書黃文哲調任本署國道公路警察局副局長
44、本署民防指揮管制所所長陳世寶調任本署保安警察第二總隊副總隊長
45、本署公共關係室主任許頌嘉調任新竹市警察局局長
46、本署保防組組長劉炯炫調任宜蘭縣政府警察局局長
47、臺南市政府警察局督察長王森瑒調任苗栗縣警察局局長
48、本署保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏調任南投縣政府警察局局長
49、本署防治組組長陳百祿調任花蓮縣警察局局長
50、本署臺中港務警察總隊總隊長蔡燕明調任臺東縣警察局局長
51、本署保安組組長林温柔調任澎湖縣政府警察局局長
52、本署刑事警察局副局長黃壬聰調任金門縣警察局局長
53、本署鐵路警察局副局長陳保安調任連江縣警察局局長
54、本署保安警察第六總隊總隊長廖材楨調任本署行政組組長
55、本署保安組副組長范織坤調任本署保安組組長
56、本署保安警察第四總隊副總隊長蔡元戎調任本署教育組組長
57、本署警察通訊所所長孫成儒調任本署後勤組組長
58、本署鐵路警察局主任秘書陳源輝調任本署保防組組長
59、臺北市政府警察局警政監陳炯志調任本署防治組組長
60、本署專門委員陳金城調任本署公共關係室主任
61、本署保安警察第七總隊副總隊長方國璽調任本署法制室主任
62、本署行政組副組長許明耀調任本署臺中港務警察總隊總隊長
63、本署保安警察第二總隊主任秘書朱信憲調任本署高雄港務警察總隊總隊長
64、臺北市政府警察局第四序列警政監吳慶鴻陞任本署警察通訊所所長
65、本署保防組副組長劉安杰調任本署民防指揮管制所所長
66、本署保安警察第四總隊主任秘書廖國政調任本署鐵路警察局副局長
67、本署防治組副組長斯儀仙調任本署保安警察第一總隊副總隊長
68、本署保安警察第三總隊主任秘書郭森永調任本署保安警察第三總隊副總隊長
69、本署保安警察第六總隊主任秘書林沐弘調任本署保安警察第四總隊副總隊長
70、本署保安警察第五總隊主任秘書陳文耀調任本署保安警察第五總隊副總隊長
71、本署保安警察第七總隊主任秘書吳進宗調任本署保安警察第七總隊副總隊長
72、臺北市政府警察局警政監高鎮文調任本署鐵路警察局主任秘書
73、本署專門委員李建廣調任本署保安警察第一總隊主任秘書
74、本署警監督察李崇偉調任本署保安警察第二總隊主任秘書
75、本署教育組副組長張啟祥調任本署保安警察第三總隊主任秘書
76、本署警監督察陳家銘調任本署保安警察第四總隊主任秘書
77、本署警監督察林英仁調任本署保安警察第五總隊主任秘書
78、本署警監督察林詮峰調任本署保安警察第六總隊主任秘書
79、新北市政府警察局警政監楊川調任本署保安警察第七總隊主任秘書
80、本署警監督察張國哲調任本署行政組副組長
81、臺北市政府警察局士林分局分局長王炳睿陞任本署保安組副組長
82、本署警監督察翁誌宏調任本署教育組副組長
83、桃園市政府警察局警政監張明和調任本署保防組副組長
84、本署警監督察黃南山調任本署防治組副組長
85、本署警監督察王寶章調任本署專門委員
86、本署保安組科長林志駿陞任本署專門委員
87、新北市政府警察局新莊分局分局長王鴻儒陞任本署警監督察
88、桃園市政府警察局中壢分局分局長唐嘉仁陞任本署警監督察
89、臺中市政府警察局第六分局分局長陳松寅陞任本署警監督察
90、臺南市政府警察局第六分局分局長林獻力陞任本署警監督察
91、宜蘭縣政府警察局副局長黃秀法陞任本署警監督察
92、苗栗縣警察局副局長曾咸超陞任本署警監督察
93、本署秘書室科長許哲雄陞任本署警監督察
94、本署警監督察吳燕山調任臺北市政府警察局警政監
95、臺北市政府警察局大同分局分局長涂國卿陞任臺北市政府警察局警政監
96、本署警監督察鄭永裕調任新北市政府警察局警政監
97、新北市政府警察局中和分局分局長趙家輝陞任新北市政府警察局警政監
98、桃園市政府警察局桃園分局分局長蔡啟仁陞任桃園市政府警察局警政監
99、高雄市政府警察局左營分局分局長蕭正松陞任高雄市政府警察局警政監
100、本署刑事警察局簡任技正兼生物科科長許敏能調任本署刑事警察局簡任技正兼理化科科長
101、本署刑事警察局警政監彭莉娟調任本署刑事警察局簡任技正兼生物科科長
102、本署刑事警察局指紋科科長廖宗宏陞任本署刑事警察局警政監
103、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳勇華調任臺北市政府警察局大同分局分局長
104、臺北市政府警察局防治科科長陳立祺調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長
105、臺北市政府警察局北投分局分局長陳瑞基調任臺北市政府警察局士林分局分局長
106、臺北市政府警察局文山第二分局分局長李紹榆調任臺北市政府警察局北投分局分局長
107、本署刑事警察局偵查第四大隊大隊長丁靖調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
108、新北市政府警察局板橋分局分局長陳宇桓調任新北市政府警察局中和分局分局長
109、新北市政府警察局交通警察大隊大隊長林泰裕調任新北市政府警察局板橋分局分局長
110、新北市政府警察局訓練科科長謝明杰調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長
111、新北市政府警察局海山分局分局長陳保緒調任新北市政府警察局新莊分局分局長
112、新北市政府警察局樹林分局分局長林國民調任新北市政府警察局海山分局分局長
113、臺南市政府警察局第一分局分局長王子雄調任新北市政府警察局樹林分局分局長
114、桃園市政府警察局大園分局分局長王智民調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
115、桃園市政府警察局大溪分局分局長吳傳銘調任桃園市政府警察局大園分局分局長
116、本署交通組科長徐章哲調任桃園市政府警察局大溪分局分局長
117、桃園市政府警察局蘆竹分局分局長林鼎泰調任桃園市政府警察局中壢分局分局長
118、桃園市政府警察局公共關係室主任楊贊鈞調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長
119、臺中市政府警察局第二分局分局長周俊銘調任臺中市政府警察局第六分局分局長
120、臺中市政府警察局第一分局分局長鍾承志調任臺中市政府警察局第二分局分局長
121、臺中市政府警察局烏日分局分局長尤啟南調任臺中市政府警察局第一分局分局長
122、臺中市政府警察局大雅分局分局長劉雲鵬調任臺中市政府警察局烏日分局分局長
123、臺中市政府警察局和平分局分局長劉明興調任臺中市政府警察局大雅分局分局長
124、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長施永昭調任臺中市政府警察局和平分局分局長
125、臺中市政府警察局公共關係室主任蔡期望調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
126、臺南市政府警察局麻豆分局分局長章振國調任臺南市政府警察局第一分局分局長
127、臺南市政府警察局玉井分局分局長陳添新調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長
128、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長劉柏陞調任臺南市政府警察局玉井分局分局長
129、臺南市政府警察局防治科科長黃宗仁調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
130、臺南市政府警察局佳里分局分局長劉全福調任臺南市政府警察局第六分局分局長
131、臺南市政府警察局歸仁分局分局長施衣峯調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
132、臺南市政府警察局學甲分局分局長廖水池調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長
133、本署刑事警察局偵查第六大隊大隊長巫建德調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
134、高雄市政府警察局三民第一分局分局長謝承甫調任高雄市政府警察局左營分局分局長
135、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長吳信宏調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長
136、高雄市政府警察局六龜分局分局長郭子弘調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
137、本署航空警察局臺北分局分局長蘇茂智調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
138、高雄市政府警察局湖內分局分局長陳義宏調任高雄市政府警察局林園分局分局長
139、高雄市政府警察局公共關係室主任王春生調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
140、彰化縣警察局副局長陳東成調任基隆市警察局副局長
141、屏東縣政府警察局副局長温淑盈調任宜蘭縣政府警察局副局長
142、基隆市警察局副局長李青泉調任苗栗縣警察局副局長
143、澎湖縣政府警察局副局長薛錦孟調任彰化縣警察局副局長
144、花蓮縣警察局副局長賴吉雄調任屏東縣政府警察局副局長
145、桃園市政府警察局刑事鑑識中心主任高麗姬調任花蓮縣警察局副局長
146、本署保安組科長張益禎調任澎湖縣政府警察局副局長

▲▼ 新任基隆市警察局局長林信雄 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新任基隆市警察局局長林信雄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

其中基隆市警局局長翁群能日前遭25歲女偵查佐控訴，8日晚間餐會時翁群能喝醉，以臉部磨蹭她的臉頰，隨後該名女警前往地檢署依性騷擾防治法按鈴提告，而在名單公布前，就有消息傳出，翁群能的職務將因此遭到調整，名單出爐後可見基隆市警局長換人上台，但確切原因未知。

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