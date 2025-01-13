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高階警官人事異動！9縣市警局長將換人　最終名單最快今午公布

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署最快將於今午公布人事異動名單。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

警界高階警官預計將有20餘人於16日屆齡退休，警政署也將於今(13日)公布人事安排，據悉，六都警長全數留任，另有9名縣市警局長出現異動，在警政署正式公布前，這份名單於昨(12日)晚間已經開始流傳，引起基層熱議。

據了解，此次出現異動的9縣市包括苗栗、台東、宜蘭、新竹、花蓮、澎湖、南投、金門、連江警局，分別將由警政署公關室主任許頌嘉接任新竹市警局長、台南市警局督察長王森瑒接任苗栗縣警局長、台中港警總隊長蔡燕明接任台東縣警局長、警政署防治組長陳百祿接任花蓮縣警局長、警政署保防組長劉炯炫接任宜蘭縣警局長、警政署保安組長林溫柔接任澎湖縣警局長、保三總隊副總隊長謝宗宏接任接任南投縣警局長、刑事局副局長黃壬聰接任金門縣警局長、鐵路警察局副局長陳保安接任連江縣警局長。

此外，值得關注的是，基隆市警局局長翁群能日前才被爆出性騷擾案，遭25歲女偵查佐控訴，8日晚間餐會時翁群能喝醉，以臉部磨蹭她的臉頰，隨後前往地檢署依性騷擾防治法按鈴提告。據悉，翁群能的職務也將因此遭到調整。

對於這份外傳名單，目前警政署尚未予以證實，而最終確認人事異動名單，最快將於今中午公布。

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