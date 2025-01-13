回傳影像+近距滅火！南投縣救災演練　消防機器人初登場　

▲南投救災演練，消防機器人首次登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

1月19日消防節和農曆春節將屆，為提高民眾防災意識，南投縣消防局日前舉行防災演練，首度出動消防機器人進行救災操演，讓參觀民眾大開眼界。

南投縣消防局114年119擴大防火宣導曁災害搶救大量傷患演練，10日在竹山農會農特產中心及停車場進行演練，縣長許淑華、縣議員陳宜君、陳玉鈴等人到場並全程觀看，許多在地志工、醫院及學校師生也參與或觀摩；演練項目包括火災初期自衛消防編組應變、建築物火災搶救、架梯與繩索救援，採茶車翻覆車禍導致大量傷患，緊急救護及受困人員搶救、槽車冒煙起火等。

縣府消防局指出，防災演練時模擬農特產中心失火，除自衛消防編組持滅火器滅火應變，也由趕抵現場的消防車架起雲梯，對失火的樓層注水救災，並升起無人機在空中監視，消防機器人更首度亮相，連接水管並直接進入失火建築物內，透過鏡頭傳回影像、提供救災決策參考；消防槽車冒煙起火時，消防機器人也偕同消防人員救災、噴水滅火，場面十分逼真。

消防局表示，近年陸續採購消防機器人及無人機，並配置於該縣工業區分隊及山區分隊；消防機器人及無人機都有影像鏡頭，及紅外線熱像鏡頭，可從遙控器螢幕即時觀看回傳影像，機器人更配置偵測器，可測出對人體有害的有毒氣體，以科技救災減低人員安全風險。

許淑華隨後參觀救災裝備並表示，1月19日是消防節，提醒民眾要不斷充實防災觀念，才能在必要時保障安全；過去很多公安事件，消防人員衝鋒陷陣時可能因現場狀況不明而造成傷亡，期待未來在機器人、無人機協助下，大幅提升救災人員安全。