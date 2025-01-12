低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」　實測30分鐘超有感

▲ 日本專門研究睡眠的醫師中山明峰曾分享「三明治」棉被蓋法，能有效保暖。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

近日台灣受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署發布低溫特報，各縣市氣溫驟降，今（12）日清晨更有多地跌至10度以下低溫，有不少民眾被冷醒。天氣越來越冷，民眾在家保暖尤其是睡覺時，棉被怎麼蓋能更溫暖顯得特別重要，有日本睡眠科醫師分享「三明治蓋法」，經實測短時間有見效。

每到冬天，不少人睡覺時直接把厚重羽絨被和毛毯通通往身上蓋，但早上還是被冷醒，曾有日本綜藝節目請來專門研究睡眠的醫師中山明峰分析，被冷醒的話應該是蓋棉被方法有誤，並分享在寒冬如何蓋棉被有效保暖，將保暖效果最大化。

中山明峰說明，要利用「三明治蓋法」，先在床鋪鋪上一層毛毯，成為人體和床面的隔絕體，避免肌膚直接碰觸冰冷床面，也能使人體散發的熱氣被保存起來；等到人躺下後，再蓋上厚羽絨被子，阻隔熱氣往外擴散，接著在羽絨被上披一層薄毛毯，讓冷空氣不會吹到棉被裡，就完成超級保暖的「三明治蓋法」。

有電視節目針對這個方法，用不同蓋棉被的順序比照，實測30分鐘後，「三明治蓋法」的棉被內溫度比另一種蓋法溫暖至少1度，且實驗還是在室溫24度的狀態測試，若在急凍低溫下差距勢必更明顯。

除此之外，中山明峰也提醒寒冬睡覺要注意的事項，包括注意肩頸部保暖，否則容易乳酸堆積影響血液傳送；留意溫差，蓋棉被後裡外會有極端溫差，可以在室內開暖氣，以防臉部沒蓋到棉被會受寒，導致鼻塞或流鼻涕的狀況；四肢保持體溫調節，戴手套或穿襪子睡覺恐無法讓身體正常調節溫度，反而會影響睡眠，如果要穿戴可以選擇透氣度較好的材質。

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