馬斯克人腦晶片植入3受試者　麥肯錫：2030年市場規模估400億美元

▲ 馬斯克旗下Neuralink公司宣布已將晶片植入第三名受試者體內。（圖／摘自Neuralink官網）

圖文／CTWANT

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下腦機接口公司Neuralink於11日宣布，已將晶片植入第三名受試者體內，均運行良好。馬斯克表示，該公司計劃在2025年再植入約20至30例。

根據外媒報導，在CES 2025期間的專訪中，馬斯克表示，Neuralink的第一代產品主要針對那些失去大腦與身體連接能力的患者。就像著名物理學家史蒂芬·霍金一樣，若能以正常人或甚至更快的速度進行交流，將是突破性改變。

至於Neuralink下個研究方向，將幫助視障人士、完全失去雙眼或視神經受損，甚至是先天性失明的人，通過直接與大腦視覺皮層連接來幫助他們重獲視覺。

腦機接口利用腦內的生物電波直接操控外部設備，或以外部刺激調控腦的活動，從而增強、改善和延伸大腦功能的技術。目前全球腦機接口產業正處於快速發展階段，吸引大量科技公司、醫療機構、學術研究機構及政府部門高度關注。

根據麥肯錫預測，腦機接口在醫療應用市場規模有望在2030年達到400億美元，並於2040年達到1450億美元。其中，以中樞神經系統疾病治療爲主的嚴肅醫療在2030年預計為150億美元，2040年為850億美元；以情緒評估與干預為主的消費醫療在2030年預計為250億美元，2040年為600億美元。

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