「111釘孤枝」破15萬？醫用軟體計算打臉：現場僅約1.5萬人

▲民眾黨11日發起「釘孤枝」抗議活動，官方宣稱當天現場人數突破 15 萬人。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

具醫師資格的作家楊斯棓12日指出，民眾黨11日在台北市自由廣場舉行的「111 釘孤枝」遊行活動，居然喊出明顯「膨風」的15萬人次到場，簡直有悖創黨主席柯文哲「理性、務實、科學」精神。

針對11日下午2點在原稱中正紀念堂的自由廣場舉行「111 釘孤枝」活動人數，主辦單位台灣民眾黨11日晚間公布數據，直指集會現場湧進15萬人，線上更高達百萬人次關注，也引發各界對參與人數認定爭論不休。

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對此，楊斯棓指出，自己使用「MapChecking」應用程式，搜尋自由廣場附近的GOOGLE地圖，就以台灣民眾黨所公布的範圍圈選，縱使馬路全封，設定每平方公尺2人參數，全區只能容納15,895人；即使進一步設定擁擠的每平方公尺4人參數，全區也只能塞入31,790人，意指民眾黨喊出15萬人，實在「膨風」。

楊斯棓說，親赴現場的網紅「四叉貓」劉宇估1.5萬人參與，跟自己用MapChecking軟體抓的科學數據相符，身兼台北市議員的京華城案告發者鍾小平也說，問警察局長李西河後，確認人數大概就是1萬至1.6萬人之間。

楊斯棓感嘆，現場民眾黨司儀居然說15萬人到場，實在悖離了「理性、務實、科學」的民眾黨精神，還藉此進一步聲稱要救援「理性、務實、科學」的在押者「阿伯」柯文哲，自己「真的是...」，言語中盡是不屑與無奈。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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