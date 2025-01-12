遊迪士尼吃薑餅！薑餅人當場「嚇到吃手手」　工作人員反應被讚爆

▲ TikTok上近日流傳一則影片，有一名女遊客到迪士尼樂園遊玩時，竟在薑餅人面前吃薑餅人餅乾，讓薑餅人瞬間「嚇到吃手手」。（圖／TikTok／themainstreetduo）

圖文／CTWANT

網路上近日流傳一段影片，一名女遊客在迪士尼樂園內，趁著薑餅人出來與遊客互動時，竟在對方面前吃薑餅人餅乾，薑餅人瞬間「嚇到吃手手」。而一旁扮演廚師的工作人員也相當配合，急忙大喊「Cookie look away（薑餅人你別看了）！」影片一出立刻引起網友熱議。

TikTok上近日流傳一則影片，有一名女遊客到迪士尼樂園遊玩時，竟在薑餅人面前吃薑餅人餅乾。

從影片中可以看到，當時女子手上拿著一片薑餅人餅乾，且她的頭飾和上衣都是薑餅人公仔，似乎是一名薑餅人的粉絲。而當薑餅人出來與遊客互動時，女遊客便趁著薑餅人靠近她時，在薑餅人的面前，大口咬下薑餅人餅乾。

當下薑餅人看見女子吃了餅乾後，瞬間「嚇到吃手手」，而一旁扮演廚師的工作人員也相當配合，急忙大喊「Cookie look away」，並將薑餅人迅速帶離現場。其他工作人員也相當入戲，紛紛轉頭對女子露出鄙視以及不屑的眼神。

影片一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「工作人員必須要加薪了，也太入戲」、「哈哈！太好笑了！當著薑餅人的面前吃薑餅！」、「我喜歡這種戲劇性的反應」、「其他麵包師傅的臉也太認真了哈哈哈哈」、「其他廚師也驚恐地看著你」。

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