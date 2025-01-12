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大陸 大陸焦點 特派現場

6旬夫妻先後確診胃癌！ 醫揭「1配菜」肇禍：很危險

▲▼定食,日式料理,吃飯,懷石,日料。（圖／PAKUTASO）

▲夫妻2人幾十年來幾乎餐餐都吃「醃漬的小菜」。（示意圖／PAKUTASO）

文／CTWANT

大陸福建一名劉姓人妻因為反覆腹痛就醫，確診是胃癌，而在不久後，她的丈夫也在體檢中查出胃癌，醫生追問病史後發現，這對夫妻都喜歡吃醃菜下飯，在過去的幾十年裡更是「餐餐有醃菜」。

根據《極目新聞》報導，這對夫妻是製作醃菜的行家，在鄰里間更是廣受好評，有時他們還會在村里舉辦「醃菜技巧競賽」，希望享受傳統美食帶來的樂趣。然而，64歲的劉女日前卻突然開始腹痛，到醫院求診發現是胃癌，而65歲的劉姓人夫也在體檢時查出胃癌。

後來，夫妻倆與家人四處打聽，找到了福建協和醫院胃外科的主任醫師謝建偉，謝建偉醫師也迅速為他們量身定制了詳細的診療方案，並順利完成2人的手術。幸運的是，夫妻倆癌症均處於早期，術後恢復情況較為樂觀。

針對夫妻倆罹患胃癌一事，謝建偉醫師解釋，之所以會出現胃癌，與不良飲食習慣及遺傳因素有關，而醃製食物屬於高鹽食物，長期吃下肚會傷害胃黏膜和食道黏膜，進而誘發癌症；胃裡蛋白質的分解產物「胺類」，則會與亞硝酸鹽發生反應，生成致畸性、致癌性都很強的亞硝酸鹽等化合物，長期食用便會大大增加胃等消化系統癌症的風險。

謝建偉醫生也提醒，在製作醃菜時應注意「醃透」，讓醃製時間至少超過3個月，這樣就能有效降低醃菜裡亞硝酸鹽的含量。此外，民眾吃醃菜時，其他菜餚、食物中一定要少放鹽，或將醃菜提前拿出來在清水中多泡一泡，多洗幾次來降低鹽分。

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