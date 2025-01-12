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iPhone電池短命？專家曝真正原因　維持健康度「注意3件事」

iPhone電池如何維持健康度　專家點出要注意「3件事」

▲ 專家傳授如何維持iPhone電池健康度。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著科技的快速發展，智慧型手機基本目前已成為民眾的日常必需品之一。若想確保手機能夠長時間正常使用，除了日常保護以外，如何維持電池健康度也是重點之一。有日本專欄作家對此表示，如果想將iPhone電池維持在高健康度，須注意以下3件事。

日本專家「ばんか」在《All About》專欄中詳細解釋了電池劣化的真正原因，指出影響電池壽命的3大關鍵因素分別是充電循環次數、保存環境劣化以及高溫導致的損傷。

雖然坊間傳聞快充會影響電池壽命，但ばんか解釋，快速充電是透過高電壓和高電流來縮短充電時間。以iPhone為例，快充可在30分鐘內將電量充至50%，但從80%充到100%的速度會自動減緩，以降低對電池的負載。這種逐步充電的設計，讓快充技術在提升效率的同時，盡量減少對電池壽命的影響。

但快充可能引發的間接問題是手機過熱。ばんか表示，充電時若邊使用手機，或在夏天陽光直射的環境中充電，會導致電池溫度過高，加速老化。ばんか建議，充電時應避免長時間使用手機（比如邊充電邊玩遊戲），並避免在極端高溫環境下操作。此外，某些人為冷卻方式，例如用冰塊降溫，可能導致內部結露，進一步損壞手機內部結構。

ばんか表示，若要充分發揮快充功能，設備選擇至關重要。以iPhone 15系列為例，其支持的電力上限為30W，若搭配高功率的充電器，充滿電僅需約1.5小時。但若使用僅能提供5W電力的充電器，充電時間可能長達4小時。ばんか特別提醒，選擇有品牌認證的快充頭和快充線，不僅能提升充電效率，還能避免過度充電風險。

除了高溫，ばんか還提到，電池劣化與使用習慣密切相關。充電循環次數是影響電池壽命的核心因素，每次完整充放電都會使電池的容量略微下降。此外，長期將手機存放在過高或過低的溫度環境中，也會導致電池性能加速退化。相比之下，快充本身的影響可以忽略不計。

在日常使用中，合理安排充電行為尤為重要。例如，在手機電量較低時進行充電，而非長時間將電池維持在極低或極高電量狀態。此外，避免將手機長時間接通電源，尤其是在充滿電後，這樣可以延緩電池壽命的下降。

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