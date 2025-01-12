盤商拋售「20斤箱蛋250元」　農民憂紅盤價：這個年難過了

▲國內雞蛋持續生產過剩，蛋農憂紅盤價恐再探底。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近半年來國內雞蛋持續生產過剩，根據產地最新統計，目前每日產量已突破13萬箱，每日生產過剩已達200萬顆，產地價已跌至每斤21.5元，蛋價創近7年新低，但幾波降價仍救不了買氣，有盤商為了消化囤蛋，不惜以每斤12.5元、每箱250元出清。蛋農則憂心春節期間還有「紅盤價」，蛋價將跌破20元，大嘆：「這個年難過了」。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3794萬隻，雞蛋每日生產量12萬8500箱（每箱約200顆），蛋雞投產數量與產量再創新高，每日生產過剩高達170萬顆。

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不過，根據產地統計，每日產量早已突破13萬箱，每日生產過剩至少200萬顆。台灣蛋雞事業產銷督導委員會近期不斷示警，雞蛋生產過剩現象超乎預期，呼籲產區加速減產作業，以免血本無歸。

「到處都是剩蛋！」一名北部蛋商指出，產量真的多太多了，雖然冬天的營業用量有提升，但零售端買氣受到進口蛋影響，尚未完全恢復，加上天冷雞隻反而食慾好、產量大增，加上禽流感疫情未出現大規模疫情，產量過剩越演越烈，農曆春節又連放9天假，有蛋商為了消化囤蛋，不惜以每箱250元的賠本價削價出清，零售市場也可看到每斤25元的批發價。

農曆春節期間雖然市場休市，蛋雞場雞隻仍持續生產，依循往例，休市期間盤商仍照常收蛋，為了補貼運輸商和蛋商春節加班，蛋農往往會將產地價降價4到6元，等同讓利給蛋商，也就是所謂的「紅盤價」。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍坦言，雞蛋生產持續供過於求，每天累積下來的剩蛋已經難以消化，憂心年前還會有一波調降，若再加上過年給蛋商的紅盤價，蛋價恐再探底，連飼料成本都不夠支應，等於「養越多、賠越多」，近期將召開蛋價議價平台，希望能爭取今年可以取消紅盤價，幫助蛋農稍微止血。