桃園社宅開辦全方位關懷課程　中壢一號宅1／17率先登場

▲桃園社宅開辦全方位關懷課程。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為落實居住正義，積極推動社會住宅政策，不僅積極興建社宅提供安居之所，亦重視住戶的身心健康，特別啟動「身心安頓、幸福家園」計畫，規劃一系列的課程講座及活動，強化社會安全網，打造溫暖互助的社宅環境。

市府社會住宅服務中心表示，近年來，社會各界對於心理健康的重視日益提升，社宅除了提供優質的居住環境之外，亦規劃了關懷住戶心靈需求的專業課程，推出「身心安頓、幸福家園」計畫，期望透過專業的引導與支持，協助住戶排解生活壓力，提升自我調適能力，進而營造和諧融洽的生活氛圍。

▲桃園社宅開辦全方位關懷課程，於中壢一號宅率先登場。（資料照／市府提供）

社宅服務中心執行長邱英哲表示，「身心安頓、幸福家園」計畫已由專業心理師針對多元族群的需求，規劃了全方位關懷的課程，率先在桃園最大的社宅中壢一號登場，分別於1/17、2/15、3/15上午10:00開課「安心減壓團體」、「社區資源一把抓：社福資源與管道介紹」、「情緒魔法師：認識自我情緒」，等系列身心健康講座課程，並將持續推動每月一講座課程供民眾報名，民眾可上社宅服務中心官網預約參與。

服務中心表示，推動「身心安頓、幸福家園」計畫需要各界共同支持與參與。未來亦將持續與市府各局處、民間團體及社區組織緊密合作，共同打造更健康、更幸福的社宅社區而努力，讓社宅不僅是遮風避雨的居所，更是充滿溫暖與支持的家園。