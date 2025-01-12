2025桃園年貨大街活動封街　公車改道及垃圾清運一次看

▲2025桃園年貨大街活動封街，公車改道說明。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓民眾能一次購足年貨所需物品，桃園市政府今年結合本市南門市場資源，於南華街封街舉辦「2025桃園年貨大街」活動，活動期間有關道路封街、垃圾清運、公車改道等說明，都將設立告示牌讓民眾知曉。

市府經發局表示，封街於本月11日至28日，活動舉辦日期為14日至27日，封街期間完全封閉管制路段有南華街(中山路至文化街)南向道路及南華街(文化街至鎮南街) 雙向道路；單行管制路段有文化街(民族路至南華街)及南華街(中山路至文化街)北向道路，僅供機車由文化街/民族路口進入單向行駛；單行道開放雙向通行道路有南海街，僅開放在地居民及店家車輛進入，活動作業車輛、消防車、救護車及其他緊急救援車輛則不受上開路段規範。

經發局表示，步行5分鐘內可到達活動現場的停車場計有桃園南門公園地下停車場、文昌公園地下停車場、民族路停車場、南華二站停車場、中山路(三民路三段至民族路)，提供808汽車停車位、973機車停車位，考量國人大多騎乘機車辦理採購，活動期間特別規劃文化街、南華街、南門公園人行道3個機車臨停區，約可增加300個機車停車位，方便民眾臨停。

在垃圾清運上，活動期間因取消南華街沿街垃圾清運，為解決居民及店家垃圾清運，除了每日夜間時段定點清運外，活動期間於下午2點左右，增加4個清運點定點清運垃圾，分別為中山路與南華街、文化街與南華街、三民路與南海街、鎮南街與南華街等街口。另有關南華街上的公車站牌(101桃園至果菜市場、117A桃園至寶慶路、601內壢至捷運迴龍站)暫時取消停靠，改至民族路上（桃園國小旁之民族路口站）上公車站牌搭乘。