日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

▲ 日本食品保存期限有「賞味期限」及「消費期限」兩種。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

各國食品標示各有不同，例如台灣民眾最愛的旅遊國家「日本」，販售的牛奶就有「賞味期限」及「消費期限」兩種標示。對此專家出面解釋，指出食物若超過「賞味期限」再食用，通常不會影響健康，但若超過「消費期限」，就不建議食用了。

不少民眾赴日旅遊時喜歡去便利超商或超市，購買日本當地才買得到的點心、飲料，不過日本食品標示有「賞味期限」及「消費期限」兩種，時常讓台灣遊客看得「霧煞煞」，不過仍有分辨的撇步，若以英文來看，較容易看出兩者不同之處。

日本營養學博士井出留美對此解釋，賞味期限英文是「Best before」，消費期限英文是「Used by」。「賞味期限」多用於保存期限介於1周至數年，適合長時間保存的食品，例如罐頭、加工食品、糖果餅乾、泡麵、瓶裝飲料等，若在未開封情況下依照指定方式保存，在「賞味期限」前能品嚐到食物最佳的風味，超過此期限也仍可食用，不會影響健康。

至於標示「消費期限」的食品，則多半用於標示不耐久放的食物，例如三明治、便當等熟食及蛋糕。井出留美指出，在未開封情況下照指定方式保存此類食品，並在「消費期限」前食用，能享用到對健康安全不會產生影響的食物，但若超過「消費期限」，就不建議民眾食用。

井出留美也提醒，無論是賞味期限還是消費期限，都只適用在未開封的情況下，若食物已開封就應盡快食用完畢，以免影響健康。

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