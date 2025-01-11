　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

遊日看不懂當地食品標示？　專家這招教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

▲ 日本食品保存期限有「賞味期限」及「消費期限」兩種。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

各國食品標示各有不同，例如台灣民眾最愛的旅遊國家「日本」，販售的牛奶就有「賞味期限」及「消費期限」兩種標示。對此專家出面解釋，指出食物若超過「賞味期限」再食用，通常不會影響健康，但若超過「消費期限」，就不建議食用了。

不少民眾赴日旅遊時喜歡去便利超商或超市，購買日本當地才買得到的點心、飲料，不過日本食品標示有「賞味期限」及「消費期限」兩種，時常讓台灣遊客看得「霧煞煞」，不過仍有分辨的撇步，若以英文來看，較容易看出兩者不同之處。

日本營養學博士井出留美對此解釋，賞味期限英文是「Best before」，消費期限英文是「Used by」。「賞味期限」多用於保存期限介於1周至數年，適合長時間保存的食品，例如罐頭、加工食品、糖果餅乾、泡麵、瓶裝飲料等，若在未開封情況下依照指定方式保存，在「賞味期限」前能品嚐到食物最佳的風味，超過此期限也仍可食用，不會影響健康。

至於標示「消費期限」的食品，則多半用於標示不耐久放的食物，例如三明治、便當等熟食及蛋糕。井出留美指出，在未開封情況下照指定方式保存此類食品，並在「消費期限」前食用，能享用到對健康安全不會產生影響的食物，但若超過「消費期限」，就不建議民眾食用。

井出留美也提醒，無論是賞味期限還是消費期限，都只適用在未開封的情況下，若食物已開封就應盡快食用完畢，以免影響健康。

延伸閱讀
旅遊達人曝搭機「別穿2類衣服」　避免多花時間安檢：最慘恐趕不上飛機
冷氣團發威「17縣市低溫特報」　3天全台猝死破百例
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抱緊輝達股票不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓
館長現身喊「賴清德放人」！比賽遇意外：手舉不起來
快訊／15萬小草釘孤枝！黃國昌「抗議綠色威權」：今天是宣戰的
更冷時刻要來了　強烈冷氣團發威「凍破10度區」將擴大
野火狂燒！美金牌泳將「10枚奧運獎牌」全沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

主播變災民！報導野火驚見「童年家園淪廢墟」　目睹現場心碎淚崩

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍「夜夜哭求」　法醫：她想被原諒

Meta結束在美第三方事實查核　拜登譴責斥可恥

抱緊輝達股票11年不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓

蘋果執行長1年賺多少？　庫克2024年收入24.7億元

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

主播變災民！報導野火驚見「童年家園淪廢墟」　目睹現場心碎淚崩

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍「夜夜哭求」　法醫：她想被原諒

Meta結束在美第三方事實查核　拜登譴責斥可恥

抱緊輝達股票11年不賣！日男「收益暴增340倍」　爽賺5億日圓

蘋果執行長1年賺多少？　庫克2024年收入24.7億元

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

電信詐欺工作壓力大！泰男達不到KPI　柬詐騙總部附近深夜墜亡

日本食品標示看不懂？　專家教你分辨「賞味期限」及「消費期限」

台東「添歲增福慶豐年」　聚食湯圓還可拿春聯

肺癌確診半數是晚期！專家籲「免疫治療」加速納健保　提升存活率

妮婭結婚牽線人是「微笑女神」！　幸福致謝：妳是最大的功臣

墾丁最新網美咖啡「船帆石 No.1000」開幕　俯瞰船帆石沙灘、夕陽

射門射死人！16歲少年「罰球正中胸口」當場倒地亡　奪命瞬間曝

關山舉辦免費贈春聯活動　鎮長揮毫祝福全民財源廣進

全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

館長現身喊「賴清德放人」！自曝比賽遇意外：手舉不起來

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

川普有罪但無條件釋放　創多項美國歷史

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

洛杉磯野火對比圖曝　富人區豪宅燒成廢墟

濟州航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」停止記錄

洛杉磯燒掉萬棟房子　梅爾吉勃遜住所全毀

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！爽玩7天收4.3萬帳單

燒掉半個台北　加州野火升至11死

就業數據重挫美股收黑近700點　台積電ADR反漲0.6％

被組員忽視！日女大生鐵鎚砸同學　移送畫面曝

川普與歐巴馬有說有笑 兩人於卡特國葬互動引熱議

日本校園恐怖攻擊！韓女大生鐵鎚敲頭動機曝

更多熱門

相關新聞

日本1380種商品喊漲　山崎麵包漲幅達5.6％

日本1380種商品喊漲　山崎麵包漲幅達5.6％

日本帝國調查公司數據指出，日本195家主要食品和飲料公司計劃於明年1月針對1380種商品調漲售價，其中麵包類商品成為調價的主要品項，知名的山崎麵包將提高290種商品售價，平均漲幅達5.6％。

日擬延長賞味及消費期限　減少食物浪費

日擬延長賞味及消費期限　減少食物浪費

過期食品能吃嗎？　先搞懂賞味期限和有效日期差異

過期食品能吃嗎？　先搞懂賞味期限和有效日期差異

陸敬民／打炒房草案陷面子之爭　賞味已過最佳期限

陸敬民／打炒房草案陷面子之爭　賞味已過最佳期限

陳椒華要鄭運鵬道歉　莫成傳播假訊息幫兇

陳椒華要鄭運鵬道歉　莫成傳播假訊息幫兇

關鍵字：

食品保存期限日本食品賞味期限消費期限食品標示

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面