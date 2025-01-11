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蕭美琴：政府會投入資源讓台灣是AI領跑者　達「人工智慧島」目標

▲▼蕭美琴出席「2025 AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴出席「2025 AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴今（11日）上午出席「2025AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」活動時表示，政府會持續投入資源，推動AI技術應用，為下一代打造更具競爭力的未來。並期盼，透過產、官、學、研及社會各界的共同努力，推動「AI產業化」，讓AI成為經濟發展的核心動能；實現「產業AI化」，讓百工百業充分導入AI技術，推動創新，達到「人工智慧島」的目標。

蕭美琴致詞時表示，期待AI成為人類的助手而不是對手。記得二、三十年前她剛開始從政時，大家關心的話題是城鄉之間或不同世代之間的數位落差；但現在，我們更擔心的是AI落差。AI的快速成長改變了世界，尤其當許多突破性的APP或科技產生時，也創造出新的商業模式、就業機會與挑戰。我們希望AI成為普及化的技術，讓每個人在成長的過程中都能夠接觸及運用。

蕭美琴表示，在這場技術革命中，臺灣因為有過去硬體領域發展的優勢，讓我們在供應鏈中扮演關鍵角色。加上臺灣有強大的半導體產業及優秀的科技人才，讓我們能在這場新的工業革命裡，站得比其他國家更穩、更紮實。不過我們必須保持警惕、與時俱進。除了將產業優勢與AI技術深度結合，推動「AI產業化」，讓AI成為經濟發展的核心動能，也要實現「產業AI化」，讓百工百業都能充分導入AI，以大帶小、以小帶動創新，讓整個社會都能雨露均霑。

蕭強調，或許世界焦點都集中在臺灣的硬體產業，但我們有許多的傳統產業也需要受到關注。希望透過新軟體、新技術的應用，協助百工百業轉型升級，建立與世界溝通的新商業模式；也希望在發展以軟體和數據為核心的創新應用過程中，能回應社會在教育、醫療、智慧、交通、淨零碳排等各領域的需求，達到「人工智慧島」目標。

蕭美琴接著說，除了政府的努力之外，還有很多的民間力量也扮演至關重要的角色。像是有偏鄉學校的教師發揮創意，導入AI語言模型，讓學生們可以跟世界溝通；甚至將傳統、或是較少見的原住民族語言導入AI學習系統，做為語言的保存、學習與推廣。

蕭美琴認為，AI時代對我們來說是挑戰，也是機會。我們要積極育成AI人才，為臺灣整體產業發展帶來更多新的機會。期許透過產、官、學、研及社會各界的共同努力，讓臺灣不但能成為AI技術的創新基地，更能成為AI時代的人才庫。未來，政府會持續投入資源，推動AI技術在產業與教育中的應用，為下一代打造更具競爭力的未來，讓臺灣不僅是AI的領跑者，也為百工百業一起助跑。

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