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人工生殖法報院「代理孕母」確定脫鉤　是否訂專法？衛福部不說死

不孕症,試管嬰兒,人工生殖,胚胎,試管寶寶,精子檢驗,精子活力,不孕症治療,不孕,冷凍胚胎,胚胎冷凍。（圖／記者趙于婷攝）

▲《人工生殖法》修法將放寬適用對象，但排除處理代理孕母，圖為試管嬰兒冷凍保存胚胎資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

《人工生殖法》多年未修，衛生福利部今年1月初將修法版本送行政院，確定不納入代理孕母。衛福部國健署署長吳昭軍表示，代理孕母爭議大，目前仍無共識、意見眾多，所以決定脫勾處理，先處理有共識的部分包含同性配偶、單身女性等對象，後續有待行政院決定拍板。至於代孕後續是否另立專法？吳昭軍並未說死，專法或者再修人工生殖法都有可能。

▲▼國民健康署署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲國民健康署署長吳昭軍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國健署先前公告《人工生殖法》修正草案，在對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益；也就是包括同性配偶、單身女性等對象。但開放代理孕母一事仍爭議不斷，衛福部去年12月就宣布要脫鉤處理。

吳昭軍表示，目前新版本排除代理孕母，以具有社會共識的內容優先處理來送入行政院，等待行政院審議。至於代理孕母後續處理是否另立專法？吳昭軍僅說，都有可能，不管立專法或者再修人工生殖法，重點在於必須要有社會共識。

衛福部日前說明，針對人工生殖法修法召開公聽會、專家會議，預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方之權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，因為難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人的權益等，內容爭議太大，還需要更多溝通。

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