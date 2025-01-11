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8千5百萬修復古蹟！花蓮「菁華林苑」上梁　2年後再現風華

▲▼歷史建築「菁華林苑」上梁祈福儀式，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼歷史建築「菁華林苑」上梁祈福儀式，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署自109年起投入新台幣1400萬元辦理縣定古蹟花蓮港山林事業所修復再利用工程；112、113年再爭取逾8,500萬元，辦理歷史建築「菁華林苑（花蓮港山林事業所官舍）」修復工程，成功將花蓮地區林業文化資產與在地社區產業結合，9日舉行上梁祈福儀式，再現日治時期花蓮港街區風華，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。

▲▼歷史建築「菁華林苑」上梁祈福儀式，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
 花蓮分署表示，菁華林苑、菁華街33號及33-2號林務局宿舍，及周邊的縣定古蹟花蓮港山林事業所等4棟建築，為昭和4年（民18年）台灣總督府營林所東部出張所遷移至花蓮港街後所興建，是極具文化特色的日式建築群，見證花蓮地區林業發展最重要的歷史篇章，運作至59年始遭裁撤。

▲▼歷史建築「菁華林苑」上梁祈福儀式，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署自民國109年起依文化資產保存法及古蹟修復與再利用辦法，爭取到林業文化資源保存中長程計畫第一期經費整修花蓮港山林事業所，第二期計畫修復「菁華林苑」，以提升國有公用不動產活化運用效益，推廣文化資產、林業相關產品，完整重現花蓮北區最具日式風情的林業文化古蹟歷建園區。

▲▼歷史建築「菁華林苑」上梁祈福儀式，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖。（圖／花蓮分署提供，下同）

上梁過程中會在主梁放置棟札（木牌）並於棟札上以毛筆書寫工程名稱及與建築相關資訊。

花蓮分署長黃群策說明，日式建築上梁稱為上棟式，指在建築物主結構完成時，將屋架最上部的棟木（主梁）安裝固定。根據日本建築習俗，上棟式在建築過程為非常重要的儀式，除感謝神明庇佑外，亦祈求諸神保佑後續工程順利完工，並有慰勞工匠的用意。上棟式過程中會在主梁放置棟札（木牌），並於棟札上以毛筆書寫工程名稱及與建築相關資訊，菁華林苑在修復過程並未發現興建時期上棟式所留棟札，且因建築主體大部分構件已不堪使用，經全棟解體以國產材抽換受損部件，再循傳統安置棟札，留存修復紀錄，並特別邀請畫家劉雙發提筆書寫，為本次祈福儀式增添文化底蘊，預計民116年修復竣工。

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