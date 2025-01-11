出國注意！東南亞麻疹疫情擴大「燒到澳洲」　專家曝原因

▲ 麻疹。（圖／翻攝自NHS）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，東南亞麻疹疫情快速擴大，如今甚至到蔓延至澳洲，引發澳洲衛生當局高度關注。據了解，越南和泰國麻疹病例數激增，越南在2024年確診病例達6,725例，死亡13人，相較2023年的數十例來說，可說是暴增130倍；而泰國同期病例也從38例飆升至7,507例，疫情尤以疫苗接種率較低的南部地區最為嚴重。有專家對此解釋，麻疹疫苗接種率下降、新冠疫情期間導致常規免疫接種計畫中斷，以及疫苗錯誤信息持續散播，都是此次疫情惡化主因。

《澳洲廣播公司》報導，麻疹是一種高度傳染的病毒性疾病，感染者可在空氣中將病毒傳播給90%的未接種疫苗的密切接觸者，病毒在環境中可存活約2小時。典型症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水及紅疹，嚴重時可引發肺炎、腦炎及耳部感染等併發症，對幼兒及免疫功能低下者威脅尤甚。

目前越南當地由於疫苗短缺的關係，有70%至80%的感染者為未接種疫苗的兒童，其中5歲以下嬰幼兒風險最高。泰國則因家長擔憂副作用而導致接種率低迷，部分地區僅有40%至50%兒童完成疫苗接種。

澳洲近期爆發的麻疹病例多與旅客有關，維多利亞州通報4起病例，都和從東南亞返國的旅客有關，新南威爾士州與昆士蘭州也有相關病例出現。澳洲國立大學醫學院副教授塞納那亞克（Sanjaya Senanayake）強調，麻疹是最具傳染性的疾病之一，對疫苗接種計畫中斷的地區更具毀滅性，疫情可在低疫苗覆蓋率地區迅速蔓延。

報導提到，新冠疫情期間，世界多國常規免疫計畫因疫情遭受阻礙，數千萬名兒童錯過麻疹疫苗接種。世界衛生組織（WHO）資料顯示，2023年約3,460萬兒童未完成麻疹疫苗接種，其中2,220萬人未接種第一劑，1,230萬人未完成第二劑。澳洲目前為1965年後出生的居民免費提供麻疹、腮腺炎和風疹（MMR）疫苗，建議旅客在前往疫區前確保完成疫苗接種。

目前越南和泰國當局已展開疫苗接種運動，但卻面臨錯誤訊息、經濟因素的挑戰。越南胡志明市第一兒童醫院的杜段貴（Du Tuan Quy）表示，當地約有10%的患者家長因誤信疫苗可能引發自閉症而拒絕接種疫苗；泰國疾病控制部則表示，一些父母擔心疫苗副作用導致收入損失而拒絕接種疫苗。

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