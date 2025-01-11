不敵原料狂漲！　韓國客必買「台灣拌手禮」宣布熄燈

▲蜜密牛軋餅店面外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

台北市永康商圈、韓國客來台必買的排隊伴手禮「蜜密牛軋餅」昨（10）日無預警宣布，將於月底和春節前停止營業。

「蜜密牛軋餅」在臉書上以中文、英文和韓文三種語言發布停止營業公告，宣布將於1月27日正式停止營業。蜜密團隊表示，從創業第一天起，他們就堅持使用最天然的食材，包括100%法國天然奶油，並且嚴謹手工製作，創造出獨特風味的牛軋餅。然而，面對一波波物價上漲和原物料斷貨的挑戰，無法再做出平價又美味的零嘴，最終只能痛心決定停止營業。

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蜜密團隊也在公告中感性地表示，「我們一起度過了疫情，一起讓牛軋餅發揚光大，讓台灣的小零嘴從台北巷弄走向國際，成為大家喜愛的伴手禮，讓全世界的人都吃到了『蜜密牛軋餅』。這些年來的美好回憶，將成為我一輩子用不完的正能量。我將退到幕後，回歸生活與家人，擁抱和享受新的未來。」

「蜜密牛軋餅」在韓國部落客介紹後聲名大噪，開業至今將近10年。老闆娘從台北市集起家，在民眾的支持下才有了自己的店面，每年僅在春節休息，幾乎全年營業。如今傳出熄燈的消息，讓許多粉絲感到十分惋惜。