川普封口費案宣判「有罪但無條件釋放」！法官：祝第二任期順利

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統當選人川普將於21日就職，而他去年因封口費案被判34項罪名成立，10日在紐約州最高法院接受量刑宣判。紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）表示，尊重總統豁免權原則，判處川普「無條件釋放」，即免入獄、罰款或緩刑。不過，這項判決也確認了川普「重罪犯」的身份，他將成為史上第一位重罪犯的前美國總統。

封口費案是川普面臨的4起刑事訴訟中，唯一達成有罪判決的一起。2016年，川普為掩蓋在大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費一事偽造商務紀錄，所涉34項罪名全數成立，成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

法院原定於去年11月26日宣判，但在川普在總統大選中，擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris）後，法官莫城無限期延後宣判。不過，莫城3日宣布，將在10日進行宣判，但也強調，不會判川普入獄。

根據《法新社》報導，莫城10日宣布裁定時，川普是透過視訊聽審。莫城表示，「本院裁定，得以在不侵犯國家最高職位（總統）情況下，作出定罪判決的唯一合法裁決是無條件開釋。」此外，他還預祝川普「二次執政一帆風順」。

不過，川普則稱這次的裁決是「制度上的恥辱」，想損害他的名譽，讓他輸掉選舉，但顯然這沒有奏效，「我只想說，這對紐約來說很丟臉。」同時他也強調，自己遭受非常、非常不公平的對待，他將會提出上訴，以恢復「美國人民對我們曾經偉大的司法體系的信任」。