常見HMPV被傳為「不明病毒」　陸外交部：違背科學常識危言聳聽

▲中國大陸外交部發言人郭嘉昆駁斥外界盛傳「中國不明病毒」論調。（圖／翻攝 中國大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸疾控中心日前示警，症狀與流感、武漢肺炎（COVID-19）相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，人類偏肺病毒）感染病例，入冬後明顯增加，同時外界開始出現中國大陸出現不明病毒傳言。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆今（10）日指出，「把常見病毒渲染為不明病毒，這違背科學常識，是危言聳聽。」

中國大陸外交部發言人郭嘉昆今10日主持例行記者會。有記者提問，「近期外界十分關注中國人類偏肺病毒（HMPV）的感染病例增多，有個別國家的衛生部門對本國民眾發佈了防護提醒，一些人開始擔憂赴華旅行的安全性，網路甚至出現中國出現不明病毒等論調。世界衛生組織表示，當前中國呼吸道病毒感染情況處於正常範圍，HMPV也是一種常見的已知病毒，不少專家也表示，目前沒有任何跡象表明出現了更嚴重的全球健康問題。發言人對此有何評論？」

郭嘉昆表示，冬季是北半球呼吸道傳染病高發的季節，流感病毒是常見病原體之一。目前看，中國呼吸道傳染病的流行規模和強度低於去年同期。

郭嘉昆指出，「關於你提到的人偏肺病毒，經向主管部門瞭解，這不是什麼新毒株，在人類社會存在超過60年，是引發上呼吸道感染的常見病毒，人偏肺病毒感染表現為自限性疾病。把常見病毒渲染為不明病毒，這違背科學常識，是危言聳聽。」

郭嘉昆強調，中國政府始終高度重視本國人民和在華外國公民的身體健康，中方主管部門和技術機構主動開展多種急性呼吸道傳染病哨點監測，並公開監測結果。

郭嘉昆指出，疾控專家也多次介紹科學防護措施，中方也同世界衛生組織保持著密切溝通，及時分享呼吸道疾病的訊息。「中方將進一步採取必要措施，全力為境內外遊客提供舒適、安全、便利的旅行環境，也希望大家共同努力保護好家人和個人的健康。」

據了解，人類偏肺病毒（HMPV）對於老年人及幼童是感染高危險群，目前暫無疫苗及藥物可治療。對此，世界衛生組織（WHO）表示，正在與中國衛生官員保持聯繫，目前尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。