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夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

記者蘇晟彥／台北報導

Sharp（夏普） 9日公開徠卡專業級旗艦手機「AQUOS R9 Pro」上市並舉辦體驗會活動，今年以「業界最大1/0.98英吋大型感光元件」作為號招，主打隨手拍就能用專業鏡頭拍出質感，夜拍、微距都超有感。目前僅提供「膠卷黑」一色，空機售價為39,990元。

▼Sharp AQUOS R9 Pro 9日正式開賣，售價為39,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Sharp AQUOS R9 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在規格方面，搭載最新的「Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform」處理器，搭配12GB大容量記憶體，保證流暢運行。另外，全新散熱系統和Pro IGZO OLED技術提供卓越的視聽體驗，讓您享受高品質的影音娛樂。生成式AI功能「留言助手」更讓通話溝通更加便利，提取關鍵信息，讓您輕鬆記錄。

AQUOS R9 Pro 搭載了由徠卡相機公司監修的標準、廣角和望遠三鏡頭構成的「Vario-Summicron」相機系統。每個鏡頭均配備5030萬畫素高精細影像感測器，讓您捕捉精彩瞬間。標準鏡頭配備超過1英吋的感光元件，即使在低光環境下也能拍攝出清晰美麗的照片。廣角鏡頭支援122度超廣角拍攝與微距攝影，而望遠鏡頭則具備2.8倍光學變焦功能，最高可達20倍變焦，輕鬆捕捉遠處景物。

主鏡頭區搭載了三顆徠卡（Leica）鏡頭，有業界最大的感光元件，無論是遠拍、微距還是夜拍，都有出色的表現。我們的同事去年12月31日去拍攝台北101的煙火，畫面的細膩程度令人驚艷。此外，手機設計為長時間拍攝而設，擁有全新的雙效散熱系統，可連續播放39小時的影片，具有優異的待機時間。這支手機就像一支隨身相機，長時間使用也不用擔心發熱問題。

▼ Sharp AQUOS R9 Pro 細細部拆解照。（圖／Sharp提供）

▲▼ SHarp 。（圖／Sharp提供）

▲▼ Sharp AQUOS R9 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

AQUOS R9 pro手機 (膠卷黑) 的專有特色 :

・超擬真 相機拍攝體驗
新增相機快門鍵, 半壓即對焦, 長壓就能啟動相機, 音量鍵還可調整焦距, 尺寸和舒適可壓性, 都徹底追求擬真, 錄影可拍出如電影般專業質感
・劇院級聲光饗宴
完美呈現強勁深沉低音與響亮高音質, 頂端箱型揚聲器採全金屬材質,厚度變薄，形成箱型結構, 提供身臨其境的立體環繞聲.
・超性能非凡享樂
 配備最新相機ISP的SoC晶片, 高通驍龍Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform
高效核心表現, 超大容量支援虛擬記憶體, 可同時處理大量APP, 運算依舊游刃有餘的記憶體, 流暢不卡頓.
・雙效散熱系統
 相機環散熱+超導熱板平均分散熱氣, 重度使用也不易過熱, 保有高穩定性能表現
一對多音源分享功能 : 手機可以同時連結多副藍牙耳機, 在無法使用揚聲器的地方, 如列車上或咖啡廳裡, 仍能與朋友同樂.
・杜比劇院級娛樂
 支援Dolby Vision HDR 映像技術和Dolby Atmos立體聲技術, 坐擁劇院級的沉浸式影音.

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