夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

記者蘇晟彥／台北報導

Sharp（夏普） 9日公開徠卡專業級旗艦手機「AQUOS R9 Pro」上市並舉辦體驗會活動，今年以「業界最大1/0.98英吋大型感光元件」作為號招，主打隨手拍就能用專業鏡頭拍出質感，夜拍、微距都超有感。目前僅提供「膠卷黑」一色，空機售價為39,990元。

▼Sharp AQUOS R9 Pro 9日正式開賣，售價為39,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）

在規格方面，搭載最新的「Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform」處理器，搭配12GB大容量記憶體，保證流暢運行。另外，全新散熱系統和Pro IGZO OLED技術提供卓越的視聽體驗，讓您享受高品質的影音娛樂。生成式AI功能「留言助手」更讓通話溝通更加便利，提取關鍵信息，讓您輕鬆記錄。

AQUOS R9 Pro 搭載了由徠卡相機公司監修的標準、廣角和望遠三鏡頭構成的「Vario-Summicron」相機系統。每個鏡頭均配備5030萬畫素高精細影像感測器，讓您捕捉精彩瞬間。標準鏡頭配備超過1英吋的感光元件，即使在低光環境下也能拍攝出清晰美麗的照片。廣角鏡頭支援122度超廣角拍攝與微距攝影，而望遠鏡頭則具備2.8倍光學變焦功能，最高可達20倍變焦，輕鬆捕捉遠處景物。

主鏡頭區搭載了三顆徠卡（Leica）鏡頭，有業界最大的感光元件，無論是遠拍、微距還是夜拍，都有出色的表現。我們的同事去年12月31日去拍攝台北101的煙火，畫面的細膩程度令人驚艷。此外，手機設計為長時間拍攝而設，擁有全新的雙效散熱系統，可連續播放39小時的影片，具有優異的待機時間。這支手機就像一支隨身相機，長時間使用也不用擔心發熱問題。

▼ Sharp AQUOS R9 Pro 細細部拆解照。（圖／Sharp提供）



AQUOS R9 pro手機 (膠卷黑) 的專有特色 :