遲了20年緣分！　幼時假扮夫妻長大真結婚

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東潮州有一段遲來20年緣分，2名小朋友上幼兒園時，被老師安排在大陸六一兒童節文藝表演假扮一對新人，20年後的他們真結婚了。

綜合陸媒報導，當事人鄭先生表示，20年前自己就讀的幼兒園舉行六一兒童節文藝表演，他被老師安排和一位小女孩演一對新人。

演出前，兩人不認識，還不是同屆，從畢業一直到大學都沒有交集。透過當時舊影片顯示，小女生穿著一席白色婚紗，和紫色花頭紗，小男生穿著咖啡色西裝，兩人一起走在舞台上，乍看以為「小人國」俊男美女結婚。

時隔20年，當事人鄭先生於2022年，在同學群裡看到當時的表演影片，自己母親突發奇想，提出想找到當年與兒子「假扮夫妻」的小女孩，看能否「再續前緣」。

在幼兒園老師的幫助下，成功聯繫上了女生，沒想到她也單身，一段奇妙緣份就此展開。2025年1月7日，兩人再次登台，同樣是婚紗西裝，但這次不是演戲而是確認彼此，一起攜手走進真正的婚姻禮堂。

這段美好緣分引起大陸網友熱議，「必須給幼兒園老師包個大紅包」，「這也太神奇了」「動作都很像哈哈哈」「奇妙的緣分」「這又是什麼神仙緣分，命中注定了」「祝福二位新人百年好合」。

▼大陸這對新人兒時假結婚，20年後長大後在相遇，真的結婚 。（圖／翻攝 搜狐）