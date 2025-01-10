吃飯滑手機沒支架？日自衛隊分享超好用臨時手機架　只要一張紙就能搞定

▲走到哪都要滑手機，已成為現代人的生活寫照。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者洪菱鞠／綜合報導

現代人走到哪、滑到哪，手機不離身，用餐時也習慣一邊看手機，然而，身邊沒有手機支架的情況下，只能辛苦手持或倚靠其他物品，十分不便。日本自衛隊就分享了一個簡單實用的方法，只要利用一張長方形白紙，即可快速製作簡易手機支架，這項生活小妙招一公開，迅速引起網友們關注。

找不到適當的支撐工具，手機常常因為靠在某物上而「啪嗒」倒下，讓人非常困擾。日本自衛隊近日就在社群平台上傳一則短片，教大家如何簡單做出手機支架，只需一張紙、六個步驟，就能穩穩地支撐住手機。

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1、準備一張長方形的紙。

2、從底部將紙對折成三角形。

3、打開後，反方向也折成三角形。

4、把紙翻面，將三角形的底部往上折

5、將上方的紙依角對齊打開，並做出立體形狀。

6、前端部分稍微向後折並立起來，即可完成放上手機。

▲日本自衛隊分享利用一張白紙就能做出簡易版手機支架。（圖／翻攝自自衛隊東京地方協力本部IG）

貼文發布後，網友們紛紛留言表示，「這太實用了吧」、「正好是我需要的資訊」、「紙做的手機架，太厲害了」、「每天換不同顏色和圖案的紙來做手機架，感覺會很有趣」、「沒想到這麼簡單就能做到」，其中也有不少人實際試做後，「馬上試了一下，真的能立起來看」、「用厚紙試試看，或許也能直立式支撐手機，我要試試看」。

