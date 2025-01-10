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名店-1！米其林二星主廚坐鎮　中菜私廚「聚苑」永久歇業

記者黃翊婷／綜合報導

位於民生社區的中菜私廚「聚苑」驚傳熄燈，餐廳的Google頁面已被更改為「永久歇業」，官方網站和臉書也無法正常顯示。聚苑是由連續6年榮獲上海米其林二星的名廚簡捷明所打造的私房家宴餐廳，2022年8月27日開始營業，主打10人桌菜家宴，菜系包括粵菜、川菜、上海菜，在Google評論擁有4.3顆星好評。

▲私房家宴餐廳「聚苑」菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲聚苑是一間位於台北的無菜單料理餐廳。（資料照／記者黃士原攝）

名廚簡捷明繼「朧粵」之後，2022年8月27日在台北市民生社區打造全新私房家宴餐廳「聚苑」，餐廳選址在鬧中取靜的民生社區一隅，是L先生義法餐廳舊址，販售菜系包括粵菜、川菜、上海菜。當時簡捷明表示，聚苑是以桌菜家宴形式呈現，因此他在設計菜單時，就是希望從老到少都能安心享用。

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中菜私房家宴「聚苑」驚傳熄燈。（圖／翻攝自Facebook、Google）

▼▲聚苑的Google頁面已改為永久歇業，臉書粉專似乎也刪除了。（圖／翻攝自Facebook、Google）

中菜私房家宴「聚苑」驚傳熄燈。（圖／翻攝自Facebook、Google）

後來為了滿足廣大消費者不同的用餐需求，聚苑除了維持提供10人的私房桌菜，自2023年8月1日起，也全面開放訂位人數限制。然而，聚苑近日卻驚傳熄燈，不僅餐廳的Google頁面已被更改為「永久歇業」，官方網站和臉書也都無法正常顯示。

聚苑在Google評論擁有4.3顆星好評，最新1則評論是在1周前，消費者留言稱讚「東西新鮮好吃」，還有人大讚聚苑的餐點是外面一般餐廳吃不到的美食。沒想到如今業者突然宣布永久歇業，讓不少老饕感到很可惜。

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