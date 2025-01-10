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卡特國葬讓美國短暫團結　5位前現任總統齊致敬

▲▼卡特國葬讓美國短暫團結 5位前現任總統齊致敬。（圖／路透社）

▲卡特國葬。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國今天為已故前總統卡特舉行國葬，5位現任及前任總統齊聚華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral），讓分裂的美國短暫出現全國團結的一刻。

法新社報導，共和黨籍前總統川普（Donald Trump）在全國哀悼日的今天與民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）握手。而在出現這幅歷史性場景的11天後，川普將二度執掌白宮。

即將卸任的現任總統拜登（Joe Biden）及前總統小布希（George W. Bush）、柯林頓（Bill Clinton）都來到覆蓋國旗的卡特（Jimmy Carter）靈柩附近，一同向卡特致敬。

82歲的拜登為同為民主黨的老友致悼文。他讚揚卡特的「品格」，並稱卡特雖然看起來像是舊時代的人，「其實他清楚預見未來」。

拜登還說，「我們有義務不包庇仇恨，並挺身面對…最大的罪惡，即濫用權力」，似乎藉這番言論暗批川普。

拜登經常批評川普的種族歧視言論及其試圖推翻2020年大選結果，對民主構成嚴重威脅。而拜登20日將把白宮大位交還川普。

美聯社報導，川普在今天儀式開始入座前，也罕見與他第一任期的副總統彭斯（Mike Pence）握手互動。彭斯4年前拒絕協助川普推翻輸給拜登的大選結果，兩人為此鬧翻。

在去年11月總統大選敗給川普的民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）隨後入場，她似乎沒跟川普互動。前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）並未出席。

卡特於2024年12月29日逝世，享嵩壽100歲，他在1977年到1981年擔任一任總統，因卸任後為人道主義付出的努力廣受讚賞，於2002年榮獲諾貝爾和平獎。他是美國第39位總統，也是最後一名生於20世紀初，來自所謂「最偉大世代」的總統。

卡特的靈柩日前運抵華府並停靈國會供民眾瞻仰遺容，軍人今天上午將靈柩抬出國會大廈並運往國家大教堂，現場也鳴放21響禮炮向卡特致敬。

結束上午在華府的儀式後，卡特的遺體將與他的4個孩子及家族成員一同上機飛回故鄉喬治亞州舉行私人葬禮。

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