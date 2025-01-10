陸女醫院上廁所驚見「透明落地窗」　防窺設備裝反路人全看光

▲ 大陸四川南充有一間醫院的女廁安裝透明落地窗，行人經過全看光，引起爭議。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

廁所是很隱密的地方，大陸四川有一間醫院卻鬧烏龍，有一名女子發現醫院的女廁所靠馬路的牆面竟然安裝「透明落地窗」，在女廁的一舉一動全被行人看得一清二楚，令女子最傻眼的是，她說在廁所的時候看不到外面。醫院女廁的情形在網上引起爭議，有網友開玩笑問「是什麼情趣嗎？」

根據陸媒《新京報》報導，四川省南充市一名女子日前在網上抱怨，近日去當地一間醫院，突然想上廁所，走到醫院女廁門口發現不對勁，因為廁所靠近馬路的牆面竟是透明落地窗，女廁裡看得一清二楚；在女子走進廁所後令她嚇一大跳，因為從裡面反而看不到外面，讓她感到非常尷尬。

醫院女廁所安裝透明落地窗一事很快在網在引起討論，大多數人覺得廁所安裝落地窗就超詭異，甚至還是單面鏡，開玩笑說「是什麼情趣嗎？」、「裝的人不會覺得很奇怪嗎？」有內行人分析，這種其實是防窺玻璃，只是安裝時可能裝反了，正常情形應該是外面看不到裡面。

鬧烏龍的醫院行政人員對此回應，女廁所的問題確實已涉及到隱私，有通知相關部門負責人處理；據悉，院方有緊急先在玻璃牆面貼上摩砂貼模，讓經過的行人不會輕易看到女廁所裡面的狀況。

不過廣大網友認為醫院處理方式不太適當，「玻璃不管貼什麼模只要裡面亮燈就能看到人影輪廓」、「柯南有一集教磨砂玻璃上貼透明膠就能看到裡面，真的想看的人還是可以想到方法的」、「直接封起來不行嗎…有夠奇怪的」。

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