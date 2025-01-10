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ET民調／2025春節送禮指南！9成民眾會選健康禮盒當年節送禮　近7成會留一份給自己

▲▼桂格+天地合補過年送禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲高達九成以上的民眾選擇健康產品作為過年禮品。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

2025蛇年到來，年節送禮是一個大學問，考驗著人情事故與品味眼光，送長輩要注意禮俗與傳遞溫暖心意，送平輩好友則需兼顧體面與質感，如何才能在琳琅滿目的禮品中，選出最合適的佳禮？《ETtoday民調雲》最新的2025春節送禮大調查結果揭曉，高達九成以上的民眾選擇健康產品作為過年禮品，反映出社會價值觀漸漸轉變，現代的人們對健康、實用與真誠情感更重視，也象徵送禮的趨勢更加注重個人化和實用性，而非單純追求奢華和面子。

▲▼圖片編號,2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／資料照）

國人習慣在年節送禮表達祝福與傳遞心意，「送健康、送關心」是今年送禮的主要趨勢，根據最新調查顯示近六成（59.9%）的消費者買健康食品作為春節禮品，逾九成（93.8%）更將健康產品列為考量首選，不只如此，現代人的送禮對象變得更多元，根據圖二資料顯示，不僅限於長輩，朋友（53.1%）是過年最常送禮的對象之一，而同事（13.6%）與商業夥伴（11.5%）也各有一定的送禮比例，觀察到多數人認為幫父母準備富有營養的保健食品，是子女孝心的表現，與朋友、客戶分享健康禮盒，則有增進情誼、展現體貼的意涵。

▲▼圖片編號,2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／資料照）

▲▼圖片編號,2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／資料照）

過年返鄉，手上提著精心挑選的禮盒踏進家門，是遊子表達心意的最佳時刻，圖三的資料顯示健康禮盒成為送禮市場的明星，像是最熱銷的桂格養氣人蔘禮盒、桂格活靈芝菌絲體滋補液都是很好的選擇，養氣人蔘精選整支人蔘，能為長輩補氣、提振好精神，桂格活靈芝含有珍貴靈芝多醣體可調節免疫，為收禮者帶來活力與喜悅的祝福；而桂格的全新禮盒設計與新銳版畫作家沐冉合作，以細膩的畫風展現台灣特有植物的迷人風貌，傳遞對在地自然資源的珍愛之情，綠意盎然的大樹，象徵長青健康與生命力，其中讓送禮者既體面大方，更能將心意傳遞到心坎中。

▲▼圖片編號,2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／資料照）

健康禮盒不僅有質感，滋補有益健康的特性也改變了送禮習慣，圖四數據顯示，68.9%的消費者在購買多入組健康禮盒時，會偷偷留一份給自己，像桂格5X人蔘濃縮精華飲即時補氣一撕即飲，很適合送給備考中的手足，桂格滴雞精有優質蛋白質有效恢復體力，當然要送給疲累的朋友補補元氣，天地合補葡萄糖胺飲有龜鹿精華、枸杞、葡萄糖胺等營養，從體內根本調理行動順暢靈活，能為長輩加注更多靈活行動力，天地合補官燕窩嚴選頂級燕窩天天喝可以調整體質、養顏美容，送給愛美的媽媽及朋友最適合了！用營養品送禮是給親人的心意，留一份是給自己的呵護，這看似小小的動作，其實反映出現代人對健康的重視，尤其在年節期間，這樣的「雙重關懷」讓禮盒的價值倍增。

更有趣的是，贈品或促銷活動對提升健康禮盒的吸引力也不可忽視，不少消費者直接將贈品列為決定因素，但當健康禮盒結合促銷，送出實用小物如行李箱或毯子，能讓消費者感受到額外的驚喜與實用性，返鄉送長輩、表達孝心或是祝賀好友，都讓健康禮盒在情感與實用之間，找到一個完美平衡點。

▲▼圖片編號,2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／資料照）

▲▼2025春節送禮,桂格,民調雲,禮盒。（圖／桂格提供）

儘管多數人都想送健康，但調查發現大家在意的「健康」方向不同。40～59歲為購買健康禮盒作為過年送禮的主要客群，但每個人需要的健康禮盒方向可能稍有不同，需要送長輩、客戶的民眾更在乎「自用體面、送禮得體」，像是高級的燕窩、滴雞精、人蔘等食材更能擄獲他們的心，對於送家人、自用的民眾，則更在意實用性，多入數更划算、送贈品等方式，都更吸引務實型的消費者。

年節將至，無論是送禮還是自用，健康禮盒都不僅僅是禮物，更是對健康的關懷，綜合以上調查結果來看，桂格推出全新健康禮盒系列，以多元化的產品組合，符合不同送禮場合與對象的需求，送上滿滿的心意，自然能在新年裡滿載祝福與美好期許。

momo購物：https://reurl.cc/kM99Ob

官方商城－佳格健康Go：https://stdfoods.cc/6y6ta3

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2025春節送禮桂格民調雲禮盒

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