英國駐台代表2月離任！分享在台5大領域成績　新任女代表出爐

▲英國駐台代表鄧元翰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將於2月離任，這是他40年外交官職業生涯的最後一站，返英後即會辦理退休。他9日下午在官邸的媒體惜別茶敘上，除了分享駐台4年的5大領域成績，他也宣布自己的接任人選——英國駐緬甸公使瓊斯（Ruth Bradley-Jones），這將是英國駐台第二位女性代表。

鄧元翰是在2020年12月抵台，來台的這一年，正好是新冠肺炎疫情全球肆虐之際；經過4年，他將在今年2月份離任，並且在返回英國後，於今年春天辦理退休，這也代表台灣是他長達40年的外交駐外生涯的最後一站。他9日下午，特別在官邸舉辦媒體惜別茶會。

鄧元翰在惜別茶敘的演說中，闡述過去4年來，台英合作的各項成績。他表示，在台灣的這4年裡，充滿了改變、挑戰與機會，是一個很難忘的旅程，挺過新冠疫情，也見證台灣從公共衛生到供應鏈等，各種全球議題上的貢獻；同時，也面臨台海兩岸日益增加的壓力，破壞區域與和平穩定。

鄧元翰表示，英國對台灣的長期政策沒有改變，英國與台灣非官方但充滿活力的雙邊關係依舊以民主與自由、尊重與包容的共享價值為基礎。去年（2024 年）被選出的英國工黨政府持續致力於印太地區發展，並持續承認歐洲大西洋地區與印度太平洋地區的安全與繁榮是不可分割的。

鄧元翰指出，延續並不代表停滯不前。他在台灣任職期間，台英關係蓬勃發展，為台英兩地的人民和企業創造新的機會，這讓他深感驕傲，「我想強調過去四年來的一些重要成就，也要表揚我在英國在台辦事處的傑出團隊所做的努力，以及許多台灣夥伴給予我們團隊的合作支持」。

鄧元翰也分享了代表處過去這幾年來，工作的五大領域：首先是支持民主原則和韌性社會，他說，英國與國際夥伴合作，包括透過 G7 等集團，持續強調兩岸和平與穩定對國際和平與繁榮的重要，強烈支持台灣有意義地參與國際組織。

鄧元翰說，去年11月，英國外交發展部印太事務部長凱瑟琳‧韋斯特（Catherine West）在英國國會表明了英國政府對聯合國第 2758 號決議的明確立場。該決議沒有決定台灣的地位，也不應「被用來排除台灣在聯合國或更廣泛的國際體系中有意義的參與」。

第二部分是支持台灣跟英國在貿易和經濟上的成長。鄧元翰表示，自他上任以來，他很高興看到台英雙邊商品與服務貿易總額從 2020 年的 73 億英鎊增長到 2023 年的 83 億英鎊（成長13.7%），2024 年總額預期將持續成長，特別是在服務貿易領域。

鄧元翰指出，英國目前是台灣在歐洲的第三大貿易夥伴（僅次於德國和荷蘭），而台灣則是英國在亞太地區的第五大貿易夥伴。 他強調，雙邊投資機會也日益增多，過去幾年，像是聯發科與華新麗華等大型台灣公司在英國基礎建設、能源與科技產業投資了數百萬英鎊。

第三部分則是氣候與能源。鄧元翰表示，英國是第一個承諾在 2050 年前實現具有法律約束力淨零目標的主要經濟體，很高興看到台灣也在 2021 年做出同樣的承諾。當我們都在努力達成這些目標時，這提供了一個交流最佳實務經驗和互相學習的機會。

鄧元翰表示，他可以驕傲地說，在過去的四年，已經有超過 100 家英國企業協助建立和增進台灣的離岸風電發展。隨著台灣希望拓展新的潔淨能源技術，包括氫能和碳捕捉，他預期這樣的機會將持續發展。

第四部分是科學與科技部分，鄧元翰表示，台灣在國際科技供應鏈中長期扮演不可或缺的角色，而基於英國4所全球前 10 大頂尖大學所奠定的強大創新基礎上，英國擁有歐洲最大的科技產業。

鄧元翰表示，2023 年台灣多家企業參與了英國 SONIC Labs 計畫，開發並測試新的 5G 電信系統，未來還可能擴展至 6G 系統的測試。

鄧元翰說，他看到台英雙邊研究人員對於更多研發合作的強烈需求。在2023年啟動的「台英創新研發合作計畫」下，目前正支持 18 個台英聯合研究項目，雙邊共同資助總計約 2,000 萬英鎊資金—這是英國最成功的全球共同合作計畫之一。

最後，則是英國代表處與台灣民間的聯繫與共享價值。鄧元翰表示，他們每年參加歡樂多彩的台灣同志遊行，慶祝平權和 LGBT+ 人權，是他最珍貴的台灣回憶之一。

鄧元翰表示，2023年和2024 年，英國藝術和音樂在台灣百花齊放，從國家美術館在台南奇美博物館的大師作品、倫敦泰德美術館在高雄的展覽，到目前來自倫敦的自然史博物館在台北的史前巨獸泰坦恐龍展，還有酷玩樂團（Coldplay）和紅髮艾德（Ed Sheeran）在耳邊大聲歌唱，不勝枚舉。

鄧元翰說，身為在台灣的英國駕駛，他很高興英國和台灣的駕照自2022年1月起互相承認，「我個人和其他許多人都因此可以開車出去，欣賞更多台灣多樣化的城市和美麗的大自然」。