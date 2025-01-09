　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國貨輪截斷台灣與美日韓電纜　國安人士：國際應協力建懲罰機制

▲▼中國貨輪涉嫌拖斷我海纜 離譜航跡曝光。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

▲中國貨輪涉嫌拖斷我海纜，詭異航跡。（資料照／翻攝自杜奕瑾臉書）

記者陶本和／台北報導

基隆港野柳外海海底通訊電纜日前受損，結果是被一艘中國貨輪「Shunxing 39」（順興39號）拖錨損壞，由於貨輪航道軌跡不尋常，各界評估是中國「灰色地帶」、極限施壓的作為再升高。一位國安人士9日表示，此一事件有三個省思：第一是要強化海底電纜韌性；二是建立國際通報機制；最後則是國際間要協力建置懲罰機制。

對此事件，除了貨輪航道軌跡不尋常外，中華電信日前也表示，此次受損的電纜，是主要連接台灣與美國西岸的海底網絡電纜，由多國電信業者共同擁有，包括中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通等。顯見動機上，也有意測試截斷我國與國際友盟的通信連結。

一位國安人士9日指出，省思共有三方向：第一，是如何強化海底電纜韌性，並巡檢防堵類似事件再發生；第二，是建立國際通報機制，過去類似狀況僅只屬於貨運或海巡體系示警，但民主國家的合作示警將使得行政體制提升至國家安全層面思考；第三，國際共同協力如何建立懲罰機制，若有貨輪蓄意破壞基礎設施，如何付出相應代價而非換個船名繼續橫行，國際共同協力相當重要。

事實上，日前在總統府舉行的「全社會防衛韌性委員會」首次桌上推演時，就有模擬過海纜遭到破壞時，該如何應處。國安人士表示，如何強化台灣關鍵基礎設施韌性，預計也將成「2025城鎮韌性演習」重要驗證主軸。

有關海底電纜被破壞一事，放眼世界各區域，台灣不是單一個案，由於隨著全球數位化與能源需求的增長，海底電纜在全球通訊與國際安全中扮演著至關重要角色。其作為全球互聯網的骨幹，承載大部分國際數據流量，而現代軍事行動高度依賴安全穩定的通訊系統，海底電纜對軍事通訊不可或缺。因此，海底電纜成為潛在攻擊目標。

台灣海纜遭到破壞，早在2023年時，曾發生於本島與離島之間，由於連結台灣本島與離島馬祖的兩條海底電纜接續斷掉，嚴重影響馬祖民眾對外通訊及資料傳輸功能，馬祖頓時間形同孤島，當時研判正是中國盜砂漁船損毀所致。

2023年10月份，芬蘭和愛沙尼亞之間的兩條數據電纜被船錨拖過而損壞，當時主要嫌疑船隻Newnew Polar Bear懸掛香港國旗、在中國註冊；2024年11月，波羅的海兩條關鍵通信電纜也遭到破壞，其一連接德國與芬蘭通訊傳輸、另一條則連接瑞典與立陶宛，主要嫌疑船隻則是中國貨船「伊鵬3號」。

接著，就在上個月（2024年12月），從芬蘭輸送電力至愛沙尼亞的海底電纜「Estlink 2」與電網遭到破壞，一艘中國商船也遭到質疑。當時德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示「幾乎每個月都有船隻破壞波羅的海的主要海底電纜」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
遭解雇無所事事！41歲男靠「出租自己」年賺260萬
林秉文嗆「回去時間自己訂」　法務部長鄭銘謙：歡迎來投案
少觀所恐怖凌虐！　逼生吞蟑螂+牙刷捅肛
蕭秉治痛訴遭霸凌！　曾整個人被拖下樓梯
野火燒向家！洛杉磯男手握水管死亡
韓廉航又出包！緊急停飛　與濟航空難同機型

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英國駐台代表2月離任！分享在台5大領域成績　新任女代表出爐

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！本人急刪文：喝醉　爸爸說話了

中國貨輪截斷台灣與美日韓電纜　國安人士：國際應協力建懲罰機制

10天抗告期限快到了！　黃國昌曝：柯文哲將會提抗告

柯文哲心腸軟遭人利用「藉勢藉端」　黃國昌自曝最大不同：我比較衝

市政大樓將設聯醫診間　北市：以公務員及員工優先

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

抖音瘋傳痛斥王義川「霸道立委」影片　游錫堃提告：內容完全虛構

許淑華澄清未主動發起罷免　喊話：每個人都能挺身而出

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

英國駐台代表2月離任！分享在台5大領域成績　新任女代表出爐

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！本人急刪文：喝醉　爸爸說話了

中國貨輪截斷台灣與美日韓電纜　國安人士：國際應協力建懲罰機制

10天抗告期限快到了！　黃國昌曝：柯文哲將會提抗告

柯文哲心腸軟遭人利用「藉勢藉端」　黃國昌自曝最大不同：我比較衝

市政大樓將設聯醫診間　北市：以公務員及員工優先

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

抖音瘋傳痛斥王義川「霸道立委」影片　游錫堃提告：內容完全虛構

許淑華澄清未主動發起罷免　喊話：每個人都能挺身而出

與自然共生！uka頭皮養護全新升級、Juliart洗髮溫和去屑獲肯定

英國駐台代表2月離任！分享在台5大領域成績　新任女代表出爐

《夜市王》最接地氣的台灣美食競賽節目　最後哪間才是夜市之王

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！本人急刪文：喝醉　爸爸說話了

性感女神玩「監禁、綑綁」大尺度PLAY！　蘇菲柴契爾失控大翻白眼

公股行員夫妻檔組詐團　金管會：完成全面查處

統一獅台南主場賽程略增　花蓮球場遇整修賽事減少

中華電信尾牙先爽領2萬紅包　新董座簡志剛高喊：努力連八年達標！

「真人版孤兒怨」娜塔利亞案超展開！　侏儒症少女驚爆遭軟禁洗腦

業餘甲組放寬規定！職棒退役球員名額增至5人、取消3個月等待期

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

退休警所得替代率80％　律師：沒道理勞工買單

陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

吳乃仁去的「6萬星級日料店」曝　主揪者是他

冬季青鳥罷免6藍委　連署攤位爆桌

事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

喊話罷免遍地開花、全黨投入論述　綠委：不參與創造歷史就會被拋棄

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

有國人被查出領有中國身分證　內政部：目前調查中少於10人

嘆柯心腸軟遭利用　昌：我比較衝

一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫

新國會智庫民調／柯建銘喊「大罷免」藍委　6成民眾不支持

林秉文司法奇蹟　白委對比柯：不公平

更多熱門

相關新聞

陸有意圖破壞我方海底電纜？　陸委會回應

陸有意圖破壞我方海底電纜？　陸委會回應

基隆外海的海底電纜近來遭漁船損壞，我方不排除有中國籍權宜輪船進行「非單純事故」，遭大陸國台辦駁斥是憑空臆想，「抗中反中」。對此，陸委會發言人梁文傑今（9）日指出，這起案件沒有反中抗中問題，我方也十分重視，已經進入司法調查，但依照該船航跡來看，目前沒有明確證據（對方）是否有意圖，還是不排除有「灰色地帶」侵擾的可能性。

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

國台辦批炒作海纜事故　陸委會：照證據走

國台辦批炒作海纜事故　陸委會：照證據走

中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

田中光派駐荷蘭代表　前國防院執行長陳明祺接任外交部政務次長

田中光派駐荷蘭代表　前國防院執行長陳明祺接任外交部政務次長

關鍵字：

海底電纜中國貨輪國際合作安全挑戰通訊連結

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面