中國貨輪截斷台灣與美日韓電纜　國安人士：國際應協力建懲罰機制

▲中國貨輪涉嫌拖斷我海纜，詭異航跡。（資料照／翻攝自杜奕瑾臉書）



記者陶本和／台北報導

基隆港野柳外海海底通訊電纜日前受損，結果是被一艘中國貨輪「Shunxing 39」（順興39號）拖錨損壞，由於貨輪航道軌跡不尋常，各界評估是中國「灰色地帶」、極限施壓的作為再升高。一位國安人士9日表示，此一事件有三個省思：第一是要強化海底電纜韌性；二是建立國際通報機制；最後則是國際間要協力建置懲罰機制。

對此事件，除了貨輪航道軌跡不尋常外，中華電信日前也表示，此次受損的電纜，是主要連接台灣與美國西岸的海底網絡電纜，由多國電信業者共同擁有，包括中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通等。顯見動機上，也有意測試截斷我國與國際友盟的通信連結。

一位國安人士9日指出，省思共有三方向：第一，是如何強化海底電纜韌性，並巡檢防堵類似事件再發生；第二，是建立國際通報機制，過去類似狀況僅只屬於貨運或海巡體系示警，但民主國家的合作示警將使得行政體制提升至國家安全層面思考；第三，國際共同協力如何建立懲罰機制，若有貨輪蓄意破壞基礎設施，如何付出相應代價而非換個船名繼續橫行，國際共同協力相當重要。

事實上，日前在總統府舉行的「全社會防衛韌性委員會」首次桌上推演時，就有模擬過海纜遭到破壞時，該如何應處。國安人士表示，如何強化台灣關鍵基礎設施韌性，預計也將成「2025城鎮韌性演習」重要驗證主軸。

有關海底電纜被破壞一事，放眼世界各區域，台灣不是單一個案，由於隨著全球數位化與能源需求的增長，海底電纜在全球通訊與國際安全中扮演著至關重要角色。其作為全球互聯網的骨幹，承載大部分國際數據流量，而現代軍事行動高度依賴安全穩定的通訊系統，海底電纜對軍事通訊不可或缺。因此，海底電纜成為潛在攻擊目標。

台灣海纜遭到破壞，早在2023年時，曾發生於本島與離島之間，由於連結台灣本島與離島馬祖的兩條海底電纜接續斷掉，嚴重影響馬祖民眾對外通訊及資料傳輸功能，馬祖頓時間形同孤島，當時研判正是中國盜砂漁船損毀所致。

2023年10月份，芬蘭和愛沙尼亞之間的兩條數據電纜被船錨拖過而損壞，當時主要嫌疑船隻Newnew Polar Bear懸掛香港國旗、在中國註冊；2024年11月，波羅的海兩條關鍵通信電纜也遭到破壞，其一連接德國與芬蘭通訊傳輸、另一條則連接瑞典與立陶宛，主要嫌疑船隻則是中國貨船「伊鵬3號」。

接著，就在上個月（2024年12月），從芬蘭輸送電力至愛沙尼亞的海底電纜「Estlink 2」與電網遭到破壞，一艘中國商船也遭到質疑。當時德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示「幾乎每個月都有船隻破壞波羅的海的主要海底電纜」。