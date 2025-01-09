　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

▲OpenAI。（圖／CFP）

▲OpenAI。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

全球型管理顧問公司麥肯錫近日公布一份報告指出，到2030年，中國對AI專業人才的需求，預計將達到600萬，而人才缺口可能「高達400萬」。全球四大會計事務所之一的普華永道認為，2025年AI Agents能將現有勞動力擴充1倍以上。

據《金融界》報導，人工智慧代理（AI Agents）的廣泛應用將成為緩解此壓力的關鍵。這些智能代理不僅能夠承擔重複性高、勞動強度大的任務，從而釋放人類員工的時間和精力，讓他們能夠專注於，更具創造性和策略性的工作，還將促進職場角色的重新定義和技能的升級。

職場網站脈脈發布的《2024年度人才遷徙報告》顯示，新經濟產業人才供需比逐年上升，從2022年的1.29升至去年的2.00，今年前10個月再度攀升至2.06，意味著求職競爭進，甚至低至0.27，呈現「一人難求」的局面。

根據不完全統計，AI相關職位在網路、電商、智慧硬體和遊戲等多個產業的頭公司中，顯著緊缺，以阿里巴巴為例，處於緊缺的前10崗位中，6個均為AI相關職位；小紅書處於緊缺的前10崗位中，有9個與AI相關。

▲▼AI,人工智慧。（圖／達志／示意圖）

▲學者認為，AI在未來將更廣泛被企業利用。（圖／達志／示意圖）

北京大學國家發展研究院近期與智聯招聘聯合發布的《AI大模型對我國勞動力市場潛在影響研究》報告顯示，2024年上半年招聘的AI 相關職業當中，大語言模型方面的自然語言處理職位數同比成長111%，深度學習職缺增加61%，機器人演算法職缺增加76%，自動駕駛的智慧駕駛系統工程師增加49%，導航演算法增加47%。

值得注意的是，報告中提到，2024年上半年，自然語言處理職位的平均招聘月薪達24007元（人民幣，下同），深度學習崗位月薪則達到26279元，比2023年同期增速分別為11%、2%，位列AI相關職位前列。這意味著，這種緊缺現象不僅反映，AI技術在各產業的廣泛應用與重要性，也揭示「AI技術人才的培育與供給，尚未完全跟上產業需求步伐」。

一名AI領域學者表示，當前中國人才市場已經處於「結構性調整」當中，很多公司為了「降本增效」，開始用機器取代人類的工作，短期內造成行業人才供給不足，而長期來說，生成式AI對於人才市場和社會的影響，將十分深遠。

北京大學國家發展研究院助理教授胡佳胤強調，供給端調整的滯後性是市場規律，但也提供了搶先出發的機會，「職場人在關注就業市場變化趨勢的同時，儘早學習使用AI工具，並強化大模型無法取代的軟技能，如創造力、溝通能力、組織協調能力等，驅使AI，才能擁抱AI。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創
小S當場哭了！　徐懷鈺「心結藏17年」也噴淚
氣溫還沒探底！最凍時間曝
獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況
透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

陸委會證實與陸涉台學者互動　聚焦「兩岸一些具體存在的問題」

OL猶豫該離職嗎？愛貓1舉動誤發「辭職信」　她哀號：年終獎金沒了

西藏強震釀126人罹難　BBC：「房屋品質不佳」成原因之一

陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

年終獎金全投入！陸顧客一次買10公斤黃金　多品牌打折救銷量

「西藏小男孩壓廢墟下」欺騙網友　官方：注意甄別虛假AI圖

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散　WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯　家人哭訴：手法跟王星很像

成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

陸委會證實與陸涉台學者互動　聚焦「兩岸一些具體存在的問題」

OL猶豫該離職嗎？愛貓1舉動誤發「辭職信」　她哀號：年終獎金沒了

西藏強震釀126人罹難　BBC：「房屋品質不佳」成原因之一

陸有意破壞我方海底電纜？　陸委會：該船航跡還沒有明確證據

年終獎金全投入！陸顧客一次買10公斤黃金　多品牌打折救銷量

「西藏小男孩壓廢墟下」欺騙網友　官方：注意甄別虛假AI圖

外媒稱陸「HMPV」是新病毒擴散　WHO否認：中國病例屬冬季正常範圍內

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯　家人哭訴：手法跟王星很像

成都興起「水晶」熱！民眾衝周邊小山「挖礦」　專家：多是方解石

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

先探／謝金河：AI主導未來投資大局

台人玩關島3優勢！最久免簽停留45天　享受免稅購物、住奢華酒店

獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷

關到過完春節！　證交所：無人機概念股安集打入處置股

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

員工尾牙中獎2727萬元…公司卻要求平分

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

全紅嬋發紅包幫慶生　陳若琳一看金額笑翻

賓館床底驚見女屍！凶手逃25年遭逮嘆：每天擔驚受怕

又一起！25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

1天喝3瓶飲料！男子雙手變形如「生薑」

王星獲救！專家讚女友「3步驟教科書級求援」 需掌握黃金72小時

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代

趁教室沒人！陸情侶激烈交流被拍監視器拍下

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」 兩個月賺近百萬元想開副業

京東董座回報家鄉　發40萬元紅包給老師

西藏6.8強震「衛星圖」前後對比 房屋坍塌損壞如空襲過後

更多熱門

相關新聞

問ChatGPT太多問題　月費破6千仍虧錢

問ChatGPT太多問題　月費破6千仍虧錢

OpenAI去年底推出「ChatGPT Pro」訂閱方案，每月要價高達200美元（約新台幣6545元），但執行長阿特曼（Sam Altman）坦言，公司目前正在這個昂貴方案上虧損，因為人們的使用量超出預期。

人類2032年後不再變老　AI專家：能活500歲

人類2032年後不再變老　AI專家：能活500歲

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

陸1500間企業參展CES AI應用新品發佈料衝至4位數

陸1500間企業參展CES AI應用新品發佈料衝至4位數

Meta緊急刪光AI角色！

Meta緊急刪光AI角色！

關鍵字：

AI人才人工智慧人才需求麥肯錫AIAgents

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面