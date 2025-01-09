中國「AI人才」將面臨缺口？　麥肯錫報告：2030年恐達400萬

▲OpenAI。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

全球型管理顧問公司麥肯錫近日公布一份報告指出，到2030年，中國對AI專業人才的需求，預計將達到600萬，而人才缺口可能「高達400萬」。全球四大會計事務所之一的普華永道認為，2025年AI Agents能將現有勞動力擴充1倍以上。

據《金融界》報導，人工智慧代理（AI Agents）的廣泛應用將成為緩解此壓力的關鍵。這些智能代理不僅能夠承擔重複性高、勞動強度大的任務，從而釋放人類員工的時間和精力，讓他們能夠專注於，更具創造性和策略性的工作，還將促進職場角色的重新定義和技能的升級。

職場網站脈脈發布的《2024年度人才遷徙報告》顯示，新經濟產業人才供需比逐年上升，從2022年的1.29升至去年的2.00，今年前10個月再度攀升至2.06，意味著求職競爭進，甚至低至0.27，呈現「一人難求」的局面。

根據不完全統計，AI相關職位在網路、電商、智慧硬體和遊戲等多個產業的頭公司中，顯著緊缺，以阿里巴巴為例，處於緊缺的前10崗位中，6個均為AI相關職位；小紅書處於緊缺的前10崗位中，有9個與AI相關。

▲學者認為，AI在未來將更廣泛被企業利用。（圖／達志／示意圖）

北京大學國家發展研究院近期與智聯招聘聯合發布的《AI大模型對我國勞動力市場潛在影響研究》報告顯示，2024年上半年招聘的AI 相關職業當中，大語言模型方面的自然語言處理職位數同比成長111%，深度學習職缺增加61%，機器人演算法職缺增加76%，自動駕駛的智慧駕駛系統工程師增加49%，導航演算法增加47%。

值得注意的是，報告中提到，2024年上半年，自然語言處理職位的平均招聘月薪達24007元（人民幣，下同），深度學習崗位月薪則達到26279元，比2023年同期增速分別為11%、2%，位列AI相關職位前列。這意味著，這種緊缺現象不僅反映，AI技術在各產業的廣泛應用與重要性，也揭示「AI技術人才的培育與供給，尚未完全跟上產業需求步伐」。

一名AI領域學者表示，當前中國人才市場已經處於「結構性調整」當中，很多公司為了「降本增效」，開始用機器取代人類的工作，短期內造成行業人才供給不足，而長期來說，生成式AI對於人才市場和社會的影響，將十分深遠。

北京大學國家發展研究院助理教授胡佳胤強調，供給端調整的滯後性是市場規律，但也提供了搶先出發的機會，「職場人在關注就業市場變化趨勢的同時，儘早學習使用AI工具，並強化大模型無法取代的軟技能，如創造力、溝通能力、組織協調能力等，驅使AI，才能擁抱AI。」