屏東九如大排赫見豬雞屍！縣府籲勿丟棄死畜禽　最重罰百萬

▲屏東縣九如鄉靠近昌榮路大排發現棄置豬屍和死鷄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於1月6日接獲縣民通報，在九如鄉靠近昌榮路大排發現棄置豬屍和數隻死鷄屍體，即刻前往現場處置，初步觀察豬隻及死鷄死亡時間約略3-4天，根據外觀及剖檢結果，排除非洲豬瘟及高傳染性禽病等重大疾病感染，已採集檢體送往獸醫研究所做進一步檢驗。

現場防疫人員對周邊環境進行了全面消毒，以防潛在疾病擴散。為防範動物疫病，動防所將持續加強鄰近養豬場、家禽場宣導訪視工作，請養畜禽戶加強斃死畜禽之管理，降低病原散播的風險，並做好自家防疫工作以防病原入侵，也請民眾不要太過驚慌。

農業處長鄭永裕呼籲，隨意丟棄動物屍體不僅容易造成病媒孳生、疾病傳播，對環境衛生問題及民眾生活也會間接受影響，害人且害己並違反廢棄物清理法規。

為防範非洲豬瘟、禽流感等重要疾病入侵，畜禽養殖業者務必做好自家牧場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜禽應依規定處理，絕對不可任意丟棄，因而造成疫情散播，違反規定者除將依動物傳染病防治條例第43條裁處最高新台幣100萬元罰鍰，且撲殺動物所產生之損失政府也不予補償。